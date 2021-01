Un perro Pitbull atacó a ocho vecinos: un policía lo mató a tiros

Un pitbull de un funcionario municipal de Morón atacó a ocho vecinos y un policía que se encontraba en la zona lo mató para controlar la situación.

El hecho se produjo poco antes de las 10:00 del pasado martes en la calle Alessandri entre Azul y Avellaneda, a escasas 12 cuadras de la Base Aérea Militar, en el mencionado distrito del oeste del Conurbano.

"Vi el perro que se acercó demasiado rápido, en un segundo me saltó, me arrancó la cartera, me asusté, pegué el tirón y ahí me clavó los dientes. Cuando lo miré, vi cómo sacaba un pedazo de mi brazo de su boca, yo tenía todo el tendón afuera. Me asusté y empecé a los gritos", contó la mujer a la prensa.

Cuando otros vecinos intervinieron en la situación, el pitbull no frenó en su accionar y mordió a seis personas más. Había gente herida en el piso, otros gritando desde sus ventanas, les pedían que disparen, que mataran al animal, pero los efectivos explicaban que eso no se podía hacer. Intentaron agarrarlo, contenerlo, pero Shasson los atacó también a ellos, luego escapó, y al doblar la esquina mordió a otra mujer, también de atrás.

"La situación fue desesperante. No podía salir de la casa de la gente que me estaba ayudando. Quedé traumada, tengo miedo de salir a la calle. Podría haber matado a cualquiera, a esa hora la calle está llena de chicos, pero justo ayer no había", relató Marta.

La situación llegó a su fin cuando un policía apareció en el lugar y, ante la embestida del perro, efectuó un disparo con su arma reglamentaria: pese a la herida recibida, el animal continuó atacándolo, por lo que el uniformado realizó un nuevo disparo que acabó con la vida del pitbull.

"El policía no le quería disparar pero le tiró un tiro cuando el perro le saltó y después otro, pero el perro seguía atacando igual. El dueño también le pedía que le disparara", relató la vecina.

Las víctimas del pitbull aseguraron que el perro pertenecía al ex concejal y director de la Unidad de Gestión Comunitaria (UGC) número 9 de Morón, Marcelo Ríos. "No era la primera vez que el perro atacaba", advirtieron los afectados.

Como saldo del brutal ataque del animal, los vecinos debieron ser hospitalizados: una mujer debió recibir 100 puntos de sutura y sufrió una grave lesión en un tendón, ya que las mordidas afectaron sus dos brazos. Otro de los vecinos recibió seis puntos en la pierna y seis en uno de los brazos.