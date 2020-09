Un policía y un vecino dirimieron pleito "mano a mano"

En medio de una intervención de la policía de la provincia de Buenos Aires por un conflicto vecinal, grabaron a un agente peleándose con una persona que estaba en el lugar. El hecho ocurrió este fin de semana en José C. Paz, cuando policías de la bonarense intervinieron en un conflicto que derivó en una pelea de golpes de puño entre uno de los efectivos y otro hombre, según informó el portal Opinión Frontal.

El video fue grabado por otro vecino y no tardó en viralizarse, en él se puede ver al policía con la camisa desabrochada y sin tapabocas, que no puede ser frenado por sus compañeros que intentan pararlo. El conflicto está siendo investigado por Asuntos Internos de la policía de Buenos Aires, aún no se sabe si el efectivo, del cual se desconoce su identidad, fue separado de su cargo.