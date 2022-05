Un soberbio Riquelme "ninguneó" a Morena Beltrán

Fue por una pregunta sobre las responsabilidades del número 5 de cada equipo. Vignolo no la dejó repreguntar y ella fue la primera en pararse molesta apenas terminó el programa.

En una entrevista con ESPN, el lunes a la tarde, hubo una pregunta de la periodista al ídolo cuya respuesta generó muchas reacciones y pareció no convencerla. Además, cuando quiso repreguntar, un cholulo Gustavo Vignolo no la dejó. “No, ya basta”, se escuchó que le dijo.

"El único volante central que es un '10' y no un 'cinco' simplemente, es Sergio Busquets. No hubo ni habrá ninguno igual porque antes decían que el enganche era el responsable si el equipo jugaba mal, y a partir de Sergio en Barcelona se empezó a señalar al volante central como responsable de no armar juego. Pero ni Liverpool ni Real Madrid, por ejemplo, que van a jugar la final de la Champions League, tienen un mediocampista central como él. Y eso que los dos, Thiago Alcántara y Casemiro, son brasileños", comparó ante la pregunta de Morena Beltrán.

"Si el equipo juega mal parece que es culpa del 5, que pasa mal la pelota. Ya nos olvidamos que antes era el 10 el que te hacía jugar bien... 'No, el 5 la pasa mal, no el 5 no la agarra, ya nos olvidamos que el 5 tiene que marcar, meterse entre los centrales, que si sale el lateral tiene que..." (interrumpió Morena).

"¿Y no puede hacer todo?", preguntó. A lo que Román respondió con un tajante: "Nooo, Busquets hay uno solo...". Esto convirtió en tendencia a la destacada periodista.

A juzgar por la cara de Morena, que uso ejemplos de equipos que funcionan dentro de los nuevos parámetros en el fútbol argentino –como Argentinos Juniors o Defensa y Justicia-, no pareció quedar conforme con la explicación, máxime si encima el conductor le puso un bozal y la mayoría de sus colegas llenaron a Riquelme de loas.

Y aunque Riquelme pidió “que no se enoje Morena”, pudo verse que al terminar el programa y bajar las luces, la primera en pararse de la larga mesa y en quitarse el micrófono, sin disimular su fastidio, fue la periodista.