Una adolescente puede ser titular de su AUH

La joven, de 17 años, se fue de su casa por problemas de violencia, según denunció. Su madre cobraba el beneficio pero no le brindaba ningún tipo de asistencia.

El juzgado Contencioso Administrativo Federal Nro 7 hizo lugar a una medida cautelar solicitada por una adolescente de 17 años, patrocinada por Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), para poder cobrar y disponer de su propia AUH (Asignación Universal por Hijo). Así, los jóvenes de 16 y 17 años podrían ser titulares de sus propias AUH si prospera el reclamo judicial que interpuso la joven, ante la negativa de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) de otorgarle el beneficio directo por la excepcionalidad de su caso.

La joven, que vive en el Barrio 31 Padre Mugica, en Retiro, tras una discusión con su madre tuvo que irse de la casa familiar. Y según el juez federal en lo contencioso administrativo, Walter Correa --quien dictó la cautelar que le ordena a la Anses este cambio de titularidad--, la joven podría cobrar y administrar su propia AUH.

La Anses apeló la medida. Incluso explicó en las conversaciones previas con la joven que los beneficiarios directos de la asistencia pueden ser titulares de su asignación, pero con la conformidad de los padres. Ante esa respuesta, se inicia el reclamo judicial. Y el juez establece que, al comprobarse “la inexistencia del vínculo” entre esta beneficiaria de la AUH y su madre, o sea su actual titular --explica el fallo--, el resultado de la asistencia "resulta contrario al interés de la adolescente". Esto “limita el ejercicio del derecho a educarse y desarrollar un plan de vida adecuado, y soslaya la finalidad de creación de la AUH”, describe.

El reclamo sobre el que el juez Correa dispuso la cautelar busca que la adolescente, alejada de su casa y en condiciones de extrema vulnerabilidad, pueda disponer del beneficio que le otorga el Estado. Para esto, le ordenó a la Anses cambiar la titularidad, de la madre a la hija, en el plazo de tres días. Ante la negativa de la Anses, que ya apeló el fallo, intervendrá la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal.

“De todos modos se debe establecer el cambio porque la cautelar sigue vigente hasta que termine el proceso” explica a Página/12 Sebastián Pilo, abogado de la Asociación Civil que patrocina a la joven. Y subraya: “El beneficio del Estado es para niñas, niños y adolescentes, es un derecho de los pibes, para tener sus gastos básicos cubiertos”.

La madre de la joven “no es quien está a cargo de cubrir los gastos de esta adolescente --señala el abogado--, y ella está alejada de su hogar y sin poder disponer de los beneficios que el Estado dispone para sus gastos educativos, de salud y vivienda”.

La joven, tras una pelea con su madre en agosto, tuvo que irse de su casa. Desde que en 2008 falleció su padre y su madre volvió a formar pareja, vivió en su casa situaciones de violencia familiar. Ahora vive con amigas, o con su pareja. No tiene ingresos y quiere volver a estudiar. Se acercó a las organizaciones sociales del barrio para conocer el estado de su AUH y pudo saber que la cobraba su madre, ante lo cual decidió iniciar las consulta para el cambio de titularidad.

“Patrocinamos su caso porque las políticas de transferencia de ingresos, en particular la AUH, no están pensadas desde el derecho de quienes reciben un ingreso mínimo para sus gastos básicos --explica Pilo-- sino con una lógica adultocéntrica, y funcionan según las condiciones laborales de los padres, esto garantiza o no, estos derechos”. Según el abogado de ACIJ, hay más de 300.000 adolescentes que podrían estas cobrando su AUH. Y estiman presentar una acción colectiva “fundada en el derecho internacional que reconoce la autonomía progresiva de los jóvenes”.