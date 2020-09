Una caravana de organizadores de eventos

Una decena de automóviles partió de San Martín y Alsina hacia el centro, haciendo sonar bocinas para llamar la atención sobre su situación. Es gente que se dedica al catering y a los eventos. También había DJ y algunos trabajadores de restaurantes, pubs y cervecerías que se vieron afectados esta semana por algunos recortes horarios.

“Hasta ahora solo tuvimos reuniones y se trabajó en protocolos. Se sabe de la pandemia y estamos al tanto de sus peligros, pero nadie puede sostenerse económicamente tanto tiempo sin trabajar. Lo nuestro es pacífico; solo para decir ‘acá estamos presentes y no nos olviden’”, dijo Daniel Ruiz a LaCienPuntoUno.

Por su parte Daniel Cauteruccio, quien se presentó como “DJ desde hace 42 años”, apuntó que “la familia de eventos está sin trabajo hace seis meses. Somos trabajadores autónomos. Si no hay fiesta, no hay trabajo. No podemos volver atrás. Tenemos que salir a buscar la comida. ¿Cómo se hace? ¿El IFE? Lo pagaron dos meses y recién entró el tercero. Necesitamos que nos tiren un centro, si no dedicarnos a otra cosa. ¿Pero yo a los 57 años cómo me reinventó? ¿Sabes cuánta gente está sin trabajo? Tengo amigos ‘empastillados’; se van a morir de angustia o de depresión”.