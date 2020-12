Una joven denuncia que su tío la abusó y violó desde los 18 años

Otro caso de abuso y violación intrafamiliar se suma a la triste lista conocida en Santa Cruz. En este caso, se trata de una joven de Los Antiguos que denunció el hecho y nadie le creyó, por lo que hizo la denuncia legal en una de las comisarías de Las Heras y lucha por obtener justicia, asegurando que su tío la abusó y violó desde los 18 años.

Ella asegura también que no fue la primera vez con ella y que también ocurrió con otras mujeres de la familia.

“Cuando yo tenía 18 años esta persona abuso de mí! Y no fui la única, somos muchas mujeres que tuvimos que pasar lo mismo por este mismo hombre si se lo puede llamar así… es un violador, un degenerado de mierda”, afirma la víctima.

“Cuando lo conté, la mayoría de las personas no me creían, me trataron de loca, me dijeron que tenía que ir al psiquiatra. Me mandaron msjs y me llamaron diciéndome que deje de ensuciar el nombre de una persona de esa manera. Yo no mentí en ningún momento, no tendría la necesidad de mentir con algo así justamente con él que era mi tío ‘preferido’”, agregó la mujer.

Añadió que “se aprovechó de mí el infeliz este y la va a pagar una por una porque todo vuelve en esta vida; nadie se va sin pagar lo que hizo”.

“La denuncia la realice el día 30 de julio y ahora está en manos de la justicia”, dijo quien decidió hacer público el hecho al ver la inactividad judicial al respecto.

“Si no hay Justicia, entonces que haya condena social”, concluye según publica el diario Nuevo Día.