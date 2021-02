Una superestrella de WWE se convierte en mujer transgénero 

El atleta de 42 años hizo el anuncio el jueves en las redes sociales. “Esta soy yo. Sin vergüenza, descaradamente yo “, escribió Tuft en Instagram. “Este es el lado de mí que se ha escondido en las sombras, asustado y temeroso de lo que pensaría el mundo; miedo de lo que dirían o harían mi familia, amigos y seguidores “.

Tuft, quien se unió a World Wrestling Entertainment en 2008, dijo que su adolescencia estuvo marcada por preguntas sobre su identidad.

“Cuando tenía 10 años, cuando mis padres no estaban en casa, me colaba en el armario de mi madre y me probaba la ropa”, dijo Tuft al presentador de “Extra” Billy Bush. “Y me sentía bien, pero lo reprimí toda mi vida”.

El atleta de 6 pies 5 pulgadas, que también fundó el sitio web de fitness Body Spartan, ha estado casado con su esposa, Priscilla, desde 2002.

Durante la entrevista con Bush, Tuft admitió que la dinámica de su vida sexual estaba en una fase de transformación.

“Ha sido una progresión muy interesante. Nuestra vida íntima ha cambiado bastante “, explicó Tuft. “No estamos activos de esa manera en este momento. Y lo que hemos descubierto es una parte completamente diferente de nuestra relación“.

En Instagram, Tuft prometió brindar transparencia con respecto a su viaje físico y emocional.

“Solo sé que la capa exterior puede cambiar, pero el alma sigue siendo la misma”.