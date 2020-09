Una transexual anarquista es candidata a ser sheriff

"Anarquista, satánica y transexual". Así se define Aria DiMezzo, que fue elegida como candidata a sheriff del condado de Cheshire, en el estado de Nuevo Hampshire, Estados Unidos. DiMezzo recibió el apoyo de 4.211 partidarios del Partido Republicano quienes votaron por la única persona del partido en la papeleta en las primarias que se celebraron en Cheshire.

La mayoría de los votantes no conocía quién era DiMezzo, no sabían que era transexual, satanista y anarquista, ni siquiera sabían que, irónicamente, su frase de campaña electoral es "Fuck the Police" (A la mierda la policía). DiMezzo se autodenomina "alta sacerdotisa de la iglesia Satánica Reformada" y sostiene que no imaginaba el muy poco interés del electorado que al parecer no hace ni el mínimo esfuerzo por averiguar quién es la persona que figura en la papeleta y asegura que siempre ha sido sincera sobre ella misma.

"El sistema que les ha fallado por permitirme (a una maldita transexual satanista anarquista) ser su candidato para ser sheriff es el mismo sistema que estoy atacando. Lo siento, sé que esto los hiere, pero este sistema es una mentira", escribió en su blog. De esta manera, DiMezzo enfrentará en diciembre al candidato demócrata, Eli Rivera, quien busca su cuarta reelección como Sheriff del condado.

"Me postulo para sheriff porque me opongo al sistema. Y el sheriff tiene la mayor capacidad práctica en el condado de Cheshire para revelarse", explicó la candidata en una entrevista. "Si estás enfadado, lo entiendo", escribió después DiMezzo en sus redes sociales. "Lo siento, y sé que duele escucharlo, pero el sistema de Estados Unidos es una mentira. Está roto de principio a fin, y mi existencia como su candidato a sheriff es simplemente una muestra de cómo esta realidad se arroja en tu cara", insistió en su blog.

"Me postulé sin oposición, pero si la gente estuviera prestando atención, debería haber obtenido 25 votos y perder ante otro candidato", cerró DiMezzo, según recuperó LMN.