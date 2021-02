Universitarios no se pueden recibir por falta de prácticas

Los voluntariados que han llevado a cabo no son lo mismo porque no se los evalúa y por eso ahora un importante grupo de estudiantes universitarios necesita que las autoridades de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) les habilite los protocolos para poder llevar a cabo las prácticas.

Pertenecen a carreras de Salud como Medicina, Bioquímica y Enfermería y se movilizaron este lunes al Concejo Deliberante para exponer el problema que tienen con su última materia universitaria. Es que no puede hacer las prácticas profesionales en las instituciones públicas por la pandemia y por esa razón no pueden recibirse.

"Nosotros queremos reanudar nuestras prácticas profesionales, que es la última materia en nuestros planes de estudio en las carreras de Salud, lo que nos falta para completar nuestros estudios y recibirnos y poder ejercer" dijo Andrea, estudiante de Bioquímica.

"Las prácticas profesionales no son un trabajo práctico que se pueda hacer en la Universidad; no se puede hacer de manera virtual. Es hacer rotaciones en los distintos sectores de una entidad de salud y esto está trabado por la pandemia que nosotros entendemos en la primera etapa que era difícil acceder y vamos a seguir con esta pandemia porque el virus va a seguir estando, pero nosotros somos jóvenes de entre 25 y 35 años y no niños de 5 años irresponsables que van a mandar a una institución. Estudiamos todos estos años cómo acercarnos a la comunidad; cómo ejercer en el ámbito de la salud y ya casi somos recibidos; entonces nosotros podríamos no solamente aportar y alivianar el trabajo del personal de salud que está muy saturado con esta pandemia, sino también ejercer después de tanto estudio" explicó la vocera del reclamo.

Andrea diferenció la práctica profesional del voluntariado que se lleva a cabo en la pandemia, al que consideró "un llamado que se hizo a nivel nacional y del que hemos estado participando tanto en los trailers, como en los pisos del hospital, entrevistas telefónicas, pero es distinto de la práctica profesional, donde tenemos un plan de estudios que tenemos que cumplir con una cierta cantidad de horas y al rendirlo uno se recibe" sostuvo.

"Sobre los protocolos, los que se tienen que encargar son las autoridades de la Universidad y armar los convenios que tengan que armar. Y queremos que se nos escuche porque va pasando el tiempo y se van armando las listas de espera para las prácticas en dónde no hay espacio para tantos; se retrasa todo y es tiempo de vida perdido. Y luego hay que esperar un año completo a que nos llegue el título y después matricularse para poder ejercer porque nuestras carreras requieren de eso", reclamó.

Los estudiantes continuarán los reclamos por vía universitaria, pero también quisieron dar a conocer a la población y a los representantes políticos lo que está sucediendo en la casa de estudios que tiene como rector a Carlos De Marziani.

El concejal Tomás Buffa les recomendó informar sobre este reclamo a la comisión de Salud del Concejo Deliberante para que se le dé curso al pedido ante las autoridades provinciales y nacionales.