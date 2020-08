Uno de cada 5 infectados tiene menos de 10 años

En los últimos días se realizó una campaña para concientizar a que los vecinos no se reunieran físicamente para celebrar el Día del Amigo. El objetivo era no tener un rebrote de casos positivos de coronavirus como ocurrió por el Día del Padre hace un mes.

Los casos de Covid 19 continúan apareciendo en esta ciudad –suman 116 en lo que va de julio-, no obstante lo cual las autoridades sanitarias consideran que el brote está controlado.

Sin embargo, una cifra que preocupa a los especialistas es que casi el 18% de los infectados es menor de 10 años. Es decir uno de cada cinco casos positivos corresponde a un niño que asiste a la escuela primaria.

“Esos chicos, como no están en el colegio, están en la casa y se infectan porque los adultos salen afuera, encuentran el virus y contagian a sus hijos. Hay que cuidar a las familias y no salir si no es necesario. No hay que reunirse”, insistió el infectólogo Jorge Brugna.

El medico explicó que los niños pueden sufrir diferentes complicaciones al contagiarse de Coronavirus. “Los chicos tienen un cuadro febril con un sarpullido en la piel, conjuntivitis, sangrados, diarrea, trastornos cardiacos, arritmias o miocarditis. Es importante saber que los adultos vamos a buscar el virus, luego lo llevamos a la casa y, así, contagiamos”, detalló.

“Las estadísticas marcan que mientras más joven es una persona, hay menos probabilidades de tener síntomas y baja la mortalidad. Cuando uno revisa las cifras, la mortalidad está puesta en los mayores de 70 años, pero están apareciendo en los niños cuadros de inflamación sistémica a raíz de la entrada del coronavirus. El sistema inmune se activa y empieza a tirar tiros para todos lados y él mismo nos agrede. En este afán de parar el virus nos genera consecuencias. Es poco frecuente pero tienen chances de que aparezcan estos cuadros”, agregó.

El director médico del CABIN aseguró en LaPostaRadio que los contagios han ido bajando, pero destacó que la mitad de las personas que se infectan no tiene síntomas.

“El número ha bajado con respecto a los otros días. Van a seguir apareciendo pero lo importante no es aumentar ese número porque infectados tenemos en Comodoro; el problema es que no tenga contactos. Es decir que si hay un infectado y se encuentra con amigos, va a infectar a sus amigos y estos van a generar un nuevo brote. Hoy la mitad de las personas que se infectan no tienen síntomas y en Comodoro podemos decir que hay personas que son asintomáticos y no lo saben”, subrayó.