Valdano se quiebra al aire y deja una transmisión

“Me sorprendió mucho la noticia. Me dolió inmensamente por el hombre y por el jugador”, comenzó Valdano desde el estadio del Atlético de Madrid, en la previa al partido contra Lokomotiv de Rusia.

Desde el piso regresaron con un “Tendrás recuerdos imborrables con él, ¿qué te viene a la cabeza?”.

Sin embargo, el exentrenador de Real Madrid, continuó unos segundos más y ahí se rompió en llanto: “Muchos de los recuerdos, que cuando los recordaba me producían una sonrisa.....”.

Al llorar, Valdano, clave en el título mundial y ya ahora con 65 años, intentó continuar con el relato pero no pudo más y desde el piso le permitieron retirarse de la transmisión para recomponerse ante la muerte de su amigo.

Minutos más tarde, el exatacante, que hizo cuatro goles en México, uno menos que Diego, reapareció con mejor semblante y prosiguió: “Decía que lo que me provocaba entonces una sonrisa ahora me produce ahora tristeza. No hay sitio mejor para despedirle que este, un estadio de fútbol. Solo por lo que hizo en esos 100 metros por 70 yo creo que la vida le valió la pena".

"Le valió la pena a mucha gente que lo admiró, lo idolatró y hoy lo está despidiendo como algo más que un futbolista, como un prócer. Hasta la pelota lo va a llorar seguramente hoy”, concluyó Valdano.