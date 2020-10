Valentino Rossi tiene coronavirus y no correrá el domingo en Aragón

El excampeón de Moto GP, el italiano Valentino Rossi (Yamaha), dio positivo en coronavirus tras presentar un cuadro febril y no estará el domingo en el Gran Premio de Aragón, España, undécima fecha del calendario de la especialidad.

En declaraciones a medios italianos y españoles, Rossi señaló: "Esta mañana me desperté y no me sentía bien, mis huesos estaban marcados y tenía un poco de fiebre, así que llamé inmediatamente al médico que me examinó dos veces".

El piloto del equipo oficial Yamaha confirmó: "El resultado de la prueba rápida de PCR fue negativo, al igual que la prueba a la que me sometí el martes pasado, pero el segundo, del que me enviaron el resultado de esta tarde, fue lamentablemente positivo".

"Estoy tan decepcionado de tener que perderme la carrera en Aragón, y me gustaría ser optimista y tener confianza, pero espero que la segunda ronda en Aragón también sea un 'no go' para mí", manifestó el excampeón de los mundiales de 125, 250 y 500 cc.

"Il Dottore" confesó que está "triste y enojado" porque hizo "todo lo posible para respetar el protocolo".

El Mundial de Moto GP iniciará este viernes su actividad, con dos entrenamientos libres que por la 11ma. fecha del calendario de la especialidad se correrá el domingo en el circuito MotorLand.

Los ensayos comenzarán desde las 5 (hora de la Argentina) y se llevarán a cabo las dos tantas de entrenamientos libres para el Moto GP, en el circuito MotorLand, de 5.078 metros de extensión, que se encuentra en el Municipio de Alcañiz, provincia de Teruel.

El récord de vuelta lo circuito lo tiene el tricampeón de Moto GP, el español Marc Márquez (Honda) en 1m46s635 a un promedio de 171.433 Km/h, y el último triunfador en MotorLand fue también el piloto catalán, el 22 de septiembre de 2019.

Disputadas nueve competencias del Mundial de Moto GP, está al frente de las posiciones el francés Fabio Quartararo (Yamaya SRT), con 115 puntos, seguido por el español Joan Mir (Suzuki), 105.

Detrás se ubican el italiano Andrea Dovizioso (Ducati), con 97 unidades, y le siguen el español español Maverick Viñales (Yamaha), con 96, el japonés Takaaki Nakagami (Honda), 81, y el italiano Franco Morbidelli (Yamaha), 77.