Vecinos denuncian desborde cloacal en calle Quintana

Vecinos de General Mosconi se pusieron en contacto con El Patagónico para poner en conocimiento lo que ocurre en un comercio de avenida Quintana 350, en Kilómetro 3. Según señalan, este local vierte sus aguas servidas en plena vereda, lo que genera un importante desborde cloacal en la vía pública.

"Causa un olor nauseabundo, un foco infeccioso y un espacio en la vereda intransitable para muchos niños y familias que, todos los días, se embarran de dicho derrame", dijo uno de los vecinos a este diario.

Los vecinos señalaron que ya presentaron reclamos a la Sociedad Cooperativa Popular Limitada y al Ente de Control de Servicios Públicos, por lo que ahora aguardan una respuesta acorde con la problemática.

Para los vecinos no es una situación nueva, ya que la conexión de este comercio no desemboca en una boca de registro y no se trataría de un accidente.