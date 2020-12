"Venimos desde hace 17 años pidiendo por la zonificación minera"

La dirigente justicialista Marina Barrera, ex presidenta comunal de Las Plumas, en la Meseta del Chubut, afirmó este miércoles que “decir que no hay licencia social” para avanzar con la zonificación minera en la región “carece de argumentos”, y agregó que los actuales escándalos relacionados con el proyecto de ley y vinculados con los diputados provinciales Sebastián López (PRO) y Leyla Lloyd Jones (Chubut al Frente) “lejos están de nuestro reclamos que vienen desde hace 17 años”.

“Nosotros estamos reclamando el derecho a decidir y a que se instale una industria en la Meseta que mucha falta hace para el crecimiento de la región”, dijo Barrera en una entrevista concedida a Radio Con Vos, de Buenos Aires.

En este contexto indicó: “Decir que no hay licencia social carece de argumentos. Porque si bien la Iniciativa Popular duplicó la cantidad de firmas, y se reunieron 30.000 firmas, la provincia tiene 600.000 habitantes. Es decir que sigue siendo un 5%”.

Entonces, se preguntó: “¿De dónde surge que no hay licencia social? Los pueblos de la Meseta están todos a favor. La Meseta duplica en territorio a Tucumán, está en el centro de Chubut y es la región más pobre de la provincia. Nos mandan donaciones, planes. Nosotros tenemos el derecho a decidir y a reclamar igualdad de oportunidades para acceder a un trabajo digno. Las familias se están desarmando por la migración”.

Barrera enfatizó que los recursos de la Meseta “están dados por los minerales. Pero parece que hoy fuera una mala palabra. Y la gente que alienta el No es No, alienta las asambleas con mentiras”.

No es verdad

“Nosotros nos hemos acercado a la gente que junta firmas por curiosidad -prosiguió- y decían: ‘Firmá para que no contaminen el río y maten a tus hijos’. ¿Quién no firmaría? Pero eso no es verdad. Porque el proyecto del que se está hablando no utilizaría cianuro, no está en la cordillera, no pasa cerca del Río Chubut porque las cuencas no se conectan. Ni siquiera se han informado”.

En relación con los escándalos protagonizados por los diputados Leyla Lloyd Jones y Sebastián López por supuestas coimas, Barrera dijo: “Lejos están de nuestros reclamos que vienen de hace 17 años. Nuestro reclamo no se mancha porque venimos hace esos 17 años reclamando”.

“Lo que pedimos -agregó- es que en el ámbito legislativo se debata. Porque lo que se ha presentado es una ley general de zonificación. Muchos legisladores, antes de conocer el proyecto, se han manifestado diciendo No es No”.

Barrera explicó que el proyecto de ley enviado por el Gobierno del Chubut “zonifica dos Departamentos, porque la Ley 5.001 que prohíbe la minería en su primer artículo, en el segundo dice que se tiene que zonificar. Esa zonificación para los Departamentos de Telsen y Gastre es lo que se tiene que debatir ahora. Si no se debate, nunca podremos conocer el proyecto. Y. ¿dónde si no en el ámbito legislativo se debe dar la discusión?”.

Petróleo y minería

Barrera argumentó que “la Provincia del Chubut se sustenta por una actividad minera que es el petróleo. Y hay países que van a la guerra por el petróleo. Nosotros estamos extrayendo petróleo normalmente. Se puede hacer minería buena o minería mala. Estamos esperando que las cosas se hagan bien y sirvan para todos”.

“En nuestra región, la Meseta, que supo ser una región ganadera, hemos sido noticia en 2012 por ser el lugar del país de donde más gente emigró. La gente se está yendo porque el 40% de los campos está abandonado. La actividad ganadera no da para más: la sequía ha avanzado, igual que los depredadores”, sostuvo en relación con el panorama productivo de la región.

Barrera dijo provenir de “familia productora, de ganaderos” y agregó que “hoy no se puede sostener la actividad en esa zona. Quizás en otros lugares del país se ha reconvertido, pero son lugares que tienen el ámbito propicio para hacerlo”.

En cuanto al aspecto político, y al impulso del propio presidente Alberto Fernández a la minería, Barrera recordó que Cristina Fernández de Kirchner inauguró minas “haciendo mención a lo importante que es cuando se desarrolla bien la actividad y el empleo que genera”.

“Néstor y Cristina impulsaron la minería; y, además, doctrinariamente el propio Perón dijo que no consideraba riqueza lo que estaba enterrado, sino lo que se extraía”, indicó.

“Como peronista, creo que es momento de sentarnos, hacer las cosas bien y que sirvan para todos. Porque si decimos que no porque no confiamos en algo, nunca vamos a crecer ni a salir adelante”, finalizó.