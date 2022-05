Verónica Ojeda contra Telefe: "Se burlaron de un nene de 9 años"

Verónica Ojeda estalló de furia y se mostró indignada tras el homenaje que APTRA le hizo a Diego Maradona durante la entrega de los premios Martín Fierro. La exnovia de Maradona y madre de su hijo Dieguito Fernando disparó contra Telefe y aseguró que “fue una falta de respeto total y absoluta” el trato recibido en la ceremonia.

El homenaje al futbolista fallecido en noviembre del 2020 fue uno de los más emotivos de la noche del domingo, pero un cambio de último momento despertó el enojo de Ojeda y ella se lo hizo saber a las autoridades del canal organizador de la ceremonia. Es que según había trascendido, el hijo menor de Maradona iba a subir al escenario mientras se veían las imágenes del 10 en la pantalla, pero todo cambió cuando decidieron que nadie lo haría.

“Telefe se portó muy, muy mal con Dieguito”, siguió la ex de Maradona, y cuando le preguntaron si le habían dado algún motivo, repitió: “Me dijeron que 'por motivos familiares' Dieguito no iba a poder subir. Y yo le dije '¿qué motivo si no hay problemas familiares?' Al contrario, no hay ningún problema”.

Ojeda reveló además que Dieguito había preparado algunas lindas palabras para compartir y que estaba muy emocionado de poder participar del homenaje. Incluso se lo vio, en una foto que se viralizó en las redes sociales, haciendo el gesto de sacar la panza y brazos atrás, tal como lo hacía el protagonista de la mano de Dios.

“No sé qué pasó. Hubo una mano negra de parte de la producción de Telefe o no sé qué pasó pero dijeron que Dieguito no sube”, dijo Verónica, quien contó que a 48 horas de la ceremonia no le explicaron el porqué de la determinación.

Por último, dejó en clara su actual posición frente al canal: “A Verónica Ojeda matala, ensuciala. No me importa. Yo estoy acostumbrada a que siempre me peguen o pelearme o discutir con quien sea, no me importa. Pero no me toques a mi hijo porque ya está. Con Telefe no quiero saber absolutamente nada. Telefe se portó super mal con un nene de nueve años, siendo el hijo de Diego Armando Maradona, al que le estaban haciendo un homenaje”, completó con la voz llena de tristeza. “Si alguien de Telefe nos está viendo me encantaría que aclaren esto”, disparó. “O que alguien le aclare a Dieguito”, concluyó.

En las últimas horas trascendió que había sido Claudia Villafañe quien había pedido que Dieguito Fernando no subiera al escenario en medio del homenaje. Sin embargo, la ganadora de la primera edición de MasterChef Celebrity aseguró que “de ninguna manera hice ese pedido”. Incluso la empresaria contó que había ido a la ceremonia como invitada por el reality de cocinas y no por el homenaje a su exmarido.