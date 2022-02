Vidal convoca a reunirse, pero no fija un lugar

No es la única dirigente macrista que lo hace, ya que se trata de un estilo “made in PRO”. Eso de convocar a reuniones cuando hacen giras y deben trasladarse más allá de la General Paz. Es que no fijan lugares para llevar a cabo los encuentros que suelen encabezar con una vaga convocatoria “a las fuerzas productivas”.

Antes de la elección general del año pasado, en Comodoro Rivadavia el propio Horacio Rodríguez Larreta lo hizo, para terminar dialogando con un pequeño grupo de simpatizantes en una plazita ubicada a metros del hotel céntrico donde se hospedó.

Ahora es el turno de María Eugenia Vidal, la exgobernadora de Buenos Aires que desde el año pasado es diputada nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Fue electa en medio del escándalo por el departamento que compró en un exclusivo sitio de Recoleta, denunciada por Esmeralda Mitre. Nunca quedó claro el origen del capital, más allá de que recibió un préstamo de la hija de alguien que fue contratista suyo mientras ejerció el gobierno en la provincia de Buenos Aires.

Más recientemente, Vidal quedó en el medio de otro escándalo por espionaje. Esta vez se denunció a funcionarios suyos en componendas con espías para inventarles causas a sindicalistas opositores. En medio de la reunión, fue su ministro de Trabajo quien pronunció la poco feliz frase: “me gustaría contar con una Gestapo propia”.

Este martes, Vidal tendrá ocasión de responder por esos temas y otros más. Será a las 12, aunque aún se ignora dónde. Es que en la promoción que se difundía hasta anoche en redes solo decía “Confirmar presencia. Lugar: será informado al confirmar asistencia”. Una nueva intriga de esta política que decía haber irrumpido en la escena para modificar viejos hábitos.