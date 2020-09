Vidal dice que la propuesta salarial es "insuficiente"

El dirigente no dio precisiones acerca del ofrecimiento que hizo sector empresarial el marco de tensas paritarias virtuales que se iniciaran hace varias semanas.

No obstante resaltó que “la realidad es que los empresarios van a continuar presionando de muchas maneras” y “no están teniendo en cuenta los reclamos que viene realizando el gremio desde hace tiempo por lo cual estamos muy lejos de llegar a un acuerdo" .

Finalmente reiteró que "nuestra lucha es muy difícil y en estas condiciones no podemos firmar bajo una fuerte la presión, porque a este lugar me han llevado los trabajadores y yo me debo a ellos y no a los empresarios".