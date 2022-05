"Villa sigue haciendo su vida y yo tengo que desnudarme en todos lados"

El estudio, realizado por la perito psicóloga Ana Orellana y la perito trabajadora social Gabriela Bouhier, ambas integrantes del Centro de Asistencia a la Víctima (CAV) del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, destaca que el discurso de la joven es “claro” y se muestra “comprometida afectivamente con los hechos que relata y con actitud de colaboración”.

“Se la observa angustiada, llora en varios tramos de la entrevista. De sus dichos se desprende que las acciones denunciadas habrían vulnerado su derecho a decidir, por medio de coerción, uso de la fuerza y en el marco de la confianza de la relación de pareja que mantenían”, señala el reporte de las peritas Orellana y Bouhier.

También destacan como señales evidentes de una víctima de abuso el “silencio guardado por vergüenza, el miedo y temor a salir a la calle, los trastornos de sueño y alimentación, la restricción de su vida social, abandono del trabajo y demora en la realización de la denuncia”.

En su relato ante las especialistas, la joven de 26 años refiere que su ex pareja –por el delantero colombiano de Boca– “siempre manifestó conductas de celos”, aunque destaca que “nunca antes” la había “agredido físicamente”. Dice que “aprecia los gestos de humildad que este tenía y haber desarrollado conductas de cuidado relativas a la salud y a la economía del imputado”.

Según el informe, al que tuvo acceso Perfil, la mujer reconoce que “minimizó” las actitudes de celos que el imputado tenía hacia ella y refiere: “Me celaba con las mismas personas que él me presentaba... me cubría con su ropa si llevaba algo escotado... me hacía quitar el labial si lo consideraba muy llamativo”.

En otro tramo de su relato, la joven admite “sentir culpa” por haber respaldado a Villa cuando este debió afrontar la denuncia de su pareja anterior. “Le creí a él... quisiera haberme dado cuenta”, dijo.

Sobre su estado de salud general afirma que su sueño resulta “alterado”, que sufre estados de angustia y que no quiere salir a la calle. “Duermo cortado... el día que tuve la declaración durante seis horas, a la noche tuve pesadillas y en estos meses me cambió el sueño. Estuve como un trapo, siento una presión en el pecho, me la paso llorando”, asegura.

Según afirma la denunciante, todavía evita “estar sola”, le cuesta “cuidar a su hijo” y señala sentir una profunda “injusticia”. “Es injusto, él está rodeado de gente, sigue haciendo su vida y yo tengo que desnudarme en todos lados...sentarme y desnudarme una y otra vez”, dice en el informe.

Las peritas destacan en su trabajo los distintos factores de “aumento de riesgo”, como por ejemplo la “vulnerabilidad emocional”, a partir de “los estados de angustia y ansiedad acordes a las situaciones referidas en la causa”, la “ausencia de tratamiento psicológico especializado en la temática de género” y “la exposición pública de la causa.

Además, agregan la “creencia en la posibilidad de que el entorno del imputado podría provocar algún tipo de agresión hacia ella”, el “aislamiento social” y el “antecedente del imputado por una denuncia por violencia de género”.