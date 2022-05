Viviana Canosa dio por cierto una broma de Twitter

Que Viviana Canosa difunda fake news no es una novedad, pero esta vez fue más allá y dio por cierta una broma del youtuber Luquita Rodríguez al periodista Germán Beder.

El mensaje había sido publicado por Luquitas Rodríguez, un reconocido streamer argentino, quien bromeó con sus seguidores cuando estaba a punto de irse de vacaciones.

"Me voy. Me cansé de que no alcance, de que todos los días sea más difícil. La única salida está en Ezeiza. Los invito a hacer lo mismo, emigren sin miedo, hay una vida mejor afuera. Les dejo mi última foto en este país", escribió Rodríguez en su cuenta, con una foto vieja de Beder.

Embed Me voy. Me cansé de que no alcance, de que todos los días sea más difícil. La única salida está en Ezeiza. Los invito a hacer lo mismo, emigren sin miedo, hay una vida mejor afuera. Les dejo mi última foto en este país. pic.twitter.com/lwajTjltGD — Hasbullah all nighter (@LuquitaRodrigue) May 10, 2022

Cualquier usuario de Twitter advirtió que se trató de una broma; pero parece que para Canosa y compañía no hace falta chequear, y así fue como lo pusieron al aire en vivo, para hablar sobre el supuesto éxodo de los jóvenes.

Sin embargo, en la emisión del miércoles de Viviana con Vos, Canosa hizo referencia a este tweet y basó su editorial en una fake news, ya que Luquitas Rodríguez jamás emigró del país con otras intenciones que no fueran vacacionar. "Los pibes se van porque no encuentran acá un futuro mejor. Un pibe que dice basta", concluyó Viviana Canosa antes de mostrar el tweet pero sin haber verificado si realmente se trataba de un caso como el que aseguró.

Embed Un pibe que dice basta pic.twitter.com/C4fiOsiZzR — Germán Beder (@gbeder) May 12, 2022

En las redes liquidaron a Viviana Canosa

Luego de que Viviana Canosa utilizara este tweet para brindar una falsa información a sus televidentes, los seguidores del streamer apuntaron contra la conductora y su producción. Precisamente, Germán Beder, periodista y compañero de trabajo de Rodríguez en radio Vorterix, publicó un irónico mensaje hacia la conductora.

Embed Qué bueno que sacás el tuit a la luz @vivicanosaok. Desde hace días que este usuario luquitaalgo me difama y me stalkea. Vos que tenés las herramientas y, sobre todo, una producción a la altura de tu trayectoria, podrán comprobarlo. Estoy viviendo en Oslo. Sale ese zoom? https://t.co/HeYiyvTV7B — Germán Beder (@gbeder) May 12, 2022

"Qué bueno que sacás el tuit a la luz Viviana Canosa. Desde hace días que este usuario luquitaalgo me difama y me stalkea. Vos que tenés las herramientas y, sobre todo, una producción a la altura de tu trayectoria, podrán comprobarlo", ironizó el periodista sobre la falta de chequeo de la información que demostró Canosa.

Embed Para los que preguntan que fue de la vida de "el pibe que emigra", lo cruce en un partido de baseball anoche en Arizona. El loco está bárbaro, pude hablar un rato y me contó que esta plantando marihuana y vive mejor que nunca. No lo duden, váyanse. pic.twitter.com/FerULYAR8P — Hasbullah all nighter (@LuquitaRodrigue) May 12, 2022