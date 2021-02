Waiwen sufrió su segunda derrota en la Liga Nacional  

El equipo masculino de Waiwen Vóley Club sufrió este martes su segunda derrota en la zona 2 de la Liga Nacional que se disputa -con formato de burbuja- en Villa María, Córdoba, con la organización de la Federación de Vóleibol Argentino y la participación de 30 equipos.

En esta ocasión, el equipo que conduce Lisandro Luppo, perdió en el Club Rivadavia ante Estudiantes de La Plata por 3-0 con parciales de 25-15, 25-23 y 25-19.

De esa manera, el conjunto chubutense sufrió la segunda caída en el certamen federal ya que en el debut, que se produjo el lunes, Waiwen había perdido ante Policial de Formosa, también por 3-0.

Mientras que para el “Pincha” , significó la segunda victoria en la Liga, considerando que en su primera presentación, el equipo de La Plata le había ganado a San Martín de Porres, Mendoza, por 3-2.

Este miércoles, Waiwen irá por su primer triunfo en la competencia cuando se enfrente desde las 9 ante Universitario de La Plata.

Las siguientes presentaciones del equipo chubutense serán: vs Instituto Cultural Argentino de San Luis (jueves a las 11); vs San Martín de Porres (viernes a las 9); vs Monteros Vóley de Tucumán (sábado a las 11) y vs Bomberos de Villa Ocampo, Santa Fe (domingo a las 9).

En los demás resultados de esta segunda fecha, Monteros derrotó 3-0 a ICA de San Luis con sets de 25-13, 25-14 y 25-17; Policial venció 3-0 a Bomberos con parciales de 25-10, 25-20 y 25-15, mientras que San Martín de Porres le ganó 3-1 a Universitario con segmentos de 22-25, 25-21, 28-26 y 27-25.

Cabe destacar que La Liga Nacional cuenta con todos sus partidos transmitidos por Wooloo TV (https://www.wooloo.tv), la plataforma de streaming que se encarga de la producción y distribución del contenido con la más alta tecnología.