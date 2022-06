Walter Alvarez conocerá el veredicto el miércoles

El fiscal Cristian Olazábal solicitó se declare a Walter Alvarez penalmente responsable del delito de “amenazas simples, dos hechos en concurso real”. En contraposición, el defensor Ivo Di Taranto planteó la absolución de su asistido por “atipicidad”. El juez Miguel Caviglia comunicará su fallo el próximo miércoles a las 12.

En su alegato, el fiscal sostuvo que se logró acreditar los dos hechos, atribuyéndole a Álvarez la figura de amenazas simple, dos hechos en concurso real. Dijo que los actos violentos comenzaron en 2012 y fueron dirigidos a la jueza Diana Kazakevich, quien había resuelto no autorizar que el acusado, ni su esposa, vieran a su hijo menor por “actos de violencia familiar”. Álvarez no aceptó las resoluciones judiciales y su hijo dijo que no quería revincularse con su padre. “Existió voluntad del imputado de infundir temor y logró su propósito; turbó la vida de la víctima”, afirmó el fiscal en referencia a la jueza de Familia.

En cuanto a la jueza María Marta Nieto, según la acusación el imputado hizo responsables a las juezas y empleados del juzgado de Familia de la muerte de su esposa.

“Hubo una sentencia anterior absolutoria de Álvarez” por amenazas contra Kazakevich, recordó el fiscal, pero al morir su esposa “se refirió a la forma despectiva y atacante contra las juezas. La justicia penal es la última ratio, hay que actuar”. Por ello solicitó que se declare a Alvarez penalmente responsable por ambos hechos.

En contraposición, el defensor expresó en su alegato que ha quedado probado que su asistido dijo “me voy a vengar” y que la muerte de su mujer no quedaría “impune”, aclarando que no está de acuerdo con la manera en que expresó su ira, pero sostuvo que “son manifestaciones vagas, atípicas. Debemos analizar si existió lesión al bien jurídico protegido: la tranquilidad. La tolerancia en un juez debe ser mayor”.

Señaló también que existía “vaguedad” en las expresiones de su asistido y que su intención no era generar temor en las juezas de Familia. Por todo ello, Di Taranto entiende que corresponde la absolución de su asistido.