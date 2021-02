"Ya está, te fundí", le dijo tras quemarle casa y local a su ex

Jonathan Ramón López, de 32 años, quedó detenido en prisión preventiva imputado de “amenazas en concurso con incendio en concurso con daño, todo ello en contexto de violencia de género” sobre su expareja.

El hombre había sido detenido este jueves por la madrugada, tras incendiarle la casa y el local comercial de su expareja en la ciudad de Puerto Madryn. La causa la llevan adelante el fiscal Alex Williams, junto al funcionario Ismael Cerda, quienes en la mañana del viernes formularon la imputación y solicitaron que López continuara detenido en prisión preventiva.

En la noche de miércoles, cuando la joven se encontraba en su local comercial ubicado en la calle Maíz al 400, en Puerto Madryn, se presentó López en estado de ebriedad y con un cuchillo en mano, diciéndole a la mujer “con esto te voy a hacer mierda”.

La víctima logró sacarle el cuchillo al hombre y se fue a su domicilio. Al llegar al inmueble, López la volvió a amenazar diciéndole “Vuelvo más tarde y prendo fuego todo. Me llevo la llave porque si no no me dejas entrar”.

La joven se dirigió a la Comisaría de la Mujer y radicó la denuncia. Pero en ese mismo instante, según la causa judicial, López provocó los daños: incendió su casa y el local comercial.

La víctima incluso se lo cruzó en la vía pública. Al pasar por su local, regresando de la comisaría, observó que López estaba ahí y le dijo: “listo, ya está: te fundí, te prendí fuego la casa y te hice mierda el local”.

En el domicilio que incendio el acusado, intervino personal de Bomberos Voluntarios, los cuales lograron sofocar el foco ígneo, pero de igual forma los daños fueron totales. En tanto, en el local comercial se dañaron las puertas, heladeras y mercadería.

Por su parte, López fue detenido a los pocos metros por personal policial y quedó alojado en la Comisaría Segunda.

La audiencia se realizó el viernes por videoconferencia y la jueza Marcela Pérez dispuso, a pedido de los fiscales, que López siga en prisión preventiva mientras avanza la causa judicial. Los cargos que le formularon tienen previstos una pena de efectivo cumplimiento.