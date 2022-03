Ya son cuatro las choferes de colectivos del servicio urbano    

La empresa encargada del transporte público de pasajeros en Caleta Olivia, Urbano S.E. que depende del municipio, incorporó esta semana a otras dos mujeres para conducir su flota de colectivos, lo que refleja la afirmación del rol femenino en todas las actividades laborales de esta comunidad.

Se trata de Valeria Musta (foto) y de Sandra Chávez, quienes se suman al plantel de alrededor de treinta choferes que conducen 13 unidades adquiridas por el municipio hace pocos meses para reestablecer el servicio público que estuvo inactivo por casi dos años.

Antes de ellas, ya venían desempeñando esa misma función Vanina Rodríguez y Silvana González, percibiendo el mismo salario mensual que el de los hombres.

Las nuevas incorporaciones fueron posible debido a que recientemente se jubilaron dos choferes y fueron ellos mismos los que, antes de retirarse, se encargaron de brindar un exigente curso de capacitación a las nuevas conductoras.

En diálogo con El Patagónico, Valeria Musta, de 28 años y madre de tres niños, comentó que desde que tenía 18 años venía desempeñándose como remisera, por lo cual el trato con pasajeros no lo era indiferente, pero en su nuevo trabajo esa responsabilidad se incrementa notoriamente por el tamaño del vehículo que debe conducir y por la cantidad de pasajeros que transporta.

“Con esta nueva experiencia estoy muy contenta porque mucha gente,

no solo se sorprende sino que también me felicita de manera espontánea, especialmente los hombres y todo me llena de satisfacción”, relató.

Luego, al ser consultada acerca de que como actuar ante la posibilidad de que al colectivo ascienda alguna persona con actitudes hostiles, dijo que “cuando nos dieron la capacitación intensiva, nos explicaron que debemos actuar en todo momento con respeto y en el caso de que se torne agresiva tenemos la obligación de solicitarle que se baje. Si no lo hace debemos dirigirnos hacia la comisaría más cercana, pero espero que tener que afrontar una circunstancia de ese tipo”.

Finalmente expresó su agradecimiento a la directora de la empresa, Paula González, por haberle facilitado la obtención de un puesto de trabajo donde se respetan las normas laborales y resaltó además el gran compañerismo que existe entre todo el plantel de choferes.