José Luis Gozalo, ex manager de Rodrigo Bueno, definió a Daniel “La Tota” Santillán como “gordo chanta” y el animador le respondió sin filtro con una dura acusación. En una entrevista con Juan Etchegoyen, el presentador dio a conocer una situación desconocida del representante de artistas.

“Yo lo único que le puedo responder es que primero se acuerde en cómo me dejó sin trabajo en FM Escombro y si fuera tan chanta como dice él que se acuerde quién le devolvió a Rodrigo a él, porque Rodrigo estaba en su momento con Juanca producciones musicales y yo hice que Rodrigo volviera a estar con Gozalo”, comenzó diciendo el conductor.

En ese sentido, profundizó su relato: “En ese momento no querían que Rodrigo vaya a mi programa y qué querés que le diga a una persona que dejó en banda a Walter Olmos, fue apredrado en Catamarca por todo el fans club de él, yo tengo la conciencia tranquila por la manera que me comporté con Rodrigo y yo no puedo decir lo mismo de él, no solo yo, sino otros artistas que él ha representado, yo calculo que él no haría un cara a cara conmigo, o si le preguntas dónde queda el cementerio “Las Praderas” él no se acuerda y no sabe dónde queda”.

“Yo a Gozalo lo defino como una persona que no cuidó al artista, calcula que a él no le importan los hijos que tiene, no tiene una sola hija, en la radio teníamos que tapar que nadie se enterara que él tiene un hijo extramatrimonial, ese es Gozalo”, disparó la Tota.

“Cuando me pudo sacar de la FM me sacó y fui el único que no le hizo juicio, esto del hijo extramatrimonial nunca trascendió, pero te lo estoy diciendo yo ahora, esa es la verdad, cuando vos decís que me querés como a un hijo, y nunca lo cuidó, si lo hubiese cuidado hoy Rodrigo estaría vivo y Walter Olmos también, pregúntenle a la mamá de Walter”, dijo al respecto Santillán.