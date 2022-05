Yoma sobre Canosa: "espero que recupere su estabilidad emocional"

La periodista macrista Viviana Canosa el viernes por la noche sin ninguna justificación en medio del programa echó a Jorge Yoma, pero no solo lo echó, a medida que el exsenador se iba del estudio lo seguía maltratando, gritándole.

Yoma, se tomó su tiempo y declaró sobre lo sucedido: "la señora Viviana Canosa me echó de su programa porque no le gustó lo que pienso y digo… Y cuando me fui siguió insultándome hasta el final, junto a su invitado estrella, El Dipy. Sinceramente, les agradezco semejante atención”.

Luego, agregó que: “me preocupa que, según sus palabras, mis opiniones le hayan provocado arritmia cardíaca… Espero recupere su estabilidad emocional… Al respecto le aconsejo sustituir sus infusiones antes y durante su programa por Té de Yuyos serranos…”.

Y, para finalizar sentenció: “Y al amigo y compañero Carlos Campolongo que estuvo calculando mi edad, tengo 68 añitos Todavía cantamos…".