YPF: el plan Marín es el centro de las críticas de Chubut

La relación entre los dirigentes de YPF y Chubut está rota. El trato de cordialidad duró menos que la disponibilidad de agua en Comodoro. Las autoridades de la parte norte de la Cuenca del Golfo San Jorge tienen en la mira a Horacio Marín, presidente y CEO de YPF y cuestionan su plan 4x4.

La victoria de Javier Milei fue un golpe para el crudo convencional: los principales actores de la industria hacían fuerza por Sergio Massa. La posterior designación de Marín también generó recelo entre los dirigentes, pero esperaban que sus malas vibras se las llevara el viento. El exdirector de Tecpetrol, brazo petrolero del Grupo Techint y que es el caso testigo de desinversión en la provincia, le comunicó a Ignacio Torres y Claudio Vidal, gobernadores de Chubut y Santa Cruz, respectivamente, que estaba dispuesto a entregar áreas donde YPF no tuviera producción. El primer acercamiento fue satisfactorio. Hubo fotos con sonrisas y abrazos.

Los días pasaron. Marín era el nuevo rockstar de la escena petrolera. Todos querían una foto con él. Todos querían hablar con él, pero solo dio una nota a La Nación donde más que nada habló de su pasión por el tenis. Ese deporte será la base de su plan 4x4 donde buscará centrar sus inversiones en Vaca Muerta y dejar de lado los yacimientos convencionales. “Djokovic no juega torneo de bajo rango, sino que se centra en los Grand Slam”, repite el pope en cada una de las reuniones que tiene en el país. Algunos sonríen, otros aplauden, unos pocos no saben de qué habla y en la Cuenca del Golfo San Jorge no lo escuchan.

Según pudo reconstruir El Patagónico, las reuniones de Marín con las autoridades de la región no terminaron bien. En Santa Cruz es mirado de reojo, en Chubut comienza a ser mala palabra. Lo primero que planteó Marín fue que YPF solo quería mantener sus operaciones en Manantiales Behr y desligarse del resto de los activos en Chubut.

“A vos no te vamos a creer un carajo. Vos venís a hacer lo mismo que hiciste en El Tordillo – yacimiento operado por Tecpetrol donde, según el Sindicato de Petroleros Privados de Chubut, hay más de mil pozos sin actividad-. Vos lo único que querés hacer es dejar la gente tirada”, se habría.escuchado decir a un alto dirigente gremial en la reunión que mantuvieron en lo que queda de la sede de Kilómetro 3 de YPF.

El presidente de la empresa de mayoría estatal le retrucó que lo que se buscaba es que la empresa brinde ganancias y que ayude a “pagar la deuda externa”. “En 2030 con YPF vamos a pagar 6 veces la deuda externa”, habría.argumentado Marín, quien a la vez habría afirmado que la compañía no será privatizada ahora, pero en sí se avanzará con ese plan de cara a 2030. Algunos dirigentes se rieron. No por la capacidad productiva de YPF, que hoy es la principal compañía del país y apunta a seguir escalando niveles top en la región, sino porque no se sabe si Marín seguirá en su cargo en los próximos años o meses.

Las autoridades de la provincia cerraron filas. No hay grieta. El plan 4x4 de Marín no tiene lugar en Chubut. “Si le aceptamos que se vayan con el pasivo ambiental y dejando a la gente tirada, le estamos regalando el partido”, afirmó un empresario de una de las principales compañías de la industria a El Patagónico siguiendo la misma analogía.

Si bien hay preocupación por si se llega a ir YPF, los dirigentes están unidos para hacerle frente a las intenciones del exdirector de Tecpetrol.

En el griterío de la sede de YPF en Kilómetro 3 habría habido amenazas de denuncias e investigación judicial, acusaciones cruzadas y golpes en la mesa. Lo que pretendía ser una “reunión de viejos amigos” pasó a ser “una división de bienes donde los hermanos se peleaban por quedarse con el pedazo más grande de la torta”, ejemplificó un dirigente gremial, que pidió preservar su nombre.

Las reuniones terminaron con un pedido: hacer un pacto de silencio y seguir trabajando sin que los medios se enteren de lo que había sucedido. Eso explica las escuetas gacetillas de prensa gubernamentales sumado a los tres párrafos que envió YPF. Lo último no generó asombro, la empresa de mayoría estatal tiene mala relación en materia de comunicación en la región.

Más allá de eso, todo eso se rompió. Las autoridades de la Cuenca temen que Marín los traicione y terminen pagando los platos rotos. “El te vende que está cumpliendo el sueño de su vida, que su esposa es de Comodoro, que vivió gran parte de su vida acá y demás. A nadie le importa eso. Acá hay trabajadores, familias y una ciudad de por medio. El tipo quiere apelar a la emotividad para dejarnos de garpe. Nosotros no somos los mismos que en los 90. Dos veces no nos vamos a comer el garrón”, afirmaron desde Callao 850.