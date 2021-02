Zoom: hijo de diputado se cruzó semidesnudo 

Durante la noche de este miércoles, el diputado nacional de Juntos por el Cambio Luis Juez vivió un insólito momento mientras brindaba una entrevista a través de la plataforma Zoom para el programa de Jonatan Viale.

Es que, en pleno vivo, Martín Juez, hijo del funcionario, se cruzó semidesnudo y con un raro peinado nuevo frente a la cámara y a espaldas de su padre, que intentó mantener la compostura aunque finalmente dejó escapar una leve sonrisa.

De inmediato, la secuencia se viralizó a través de las redes sociales y hasta el propio conductor del programa lo compartió en su cuenta oficial de Twitter. "Les juro que esto pasó al aire", escribió Viale junto a un emoji de carcajada.

¿El motivo? El propio joven lo explicó en su perfil de la red social del pajarito: "Me recibí Jony!! Jaja. Mañana te cuento la cagada que me como". Y agregó: "Cuando te recibís y no te importa nada". Además, se encargó de despejar las dudas respecto de su excéntrico peinado: "No elegí el corte!!!".