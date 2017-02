Un alcalde colombiano propone crear un "marihuanódromo"

La propuesta impulsada por el alcalde de Tuluá contempla la instalación de un "marihuanódromo", y fue presentada ante un consejo comunitario a raíz de la solicitud de algunas personas frente la entrada en vigencia del nuevo código que prohíbe el consumo de drogas en público.

"A mí me gustaría evaluar ese tema, esa es una realidad que no podemos ocultar, yo prefiero que los consumidores de marihuana tengan un sitio alejado de parques y avenidas para que no estén alterando el orden y la sana convivencia de las demás personas en otros espacios públicos donde la ciudadanía hace deporte y otras actividades", señaló al diario colombiano El País.

Vélez Román explicó que que ese lugar tendría el acompañamiento de otras dependencias del Municipio como las secretarías de Salud, Arte y Cultura y Bienestar Social. "Sería muy bueno que esas personas que fueran a ese sitio con la intención de fumar marihuana terminaran haciendo deporte o actividades lúdicas y se pudieran recuperar para la sociedad", dijo.

Asimismo aclaró que se van a hacer las respectivas consultas con el gobierno Nacional para ver si se puede o no destinar un sitio exclusivo para los fumadores de la cannabis sativa".

Según las últimas cifras difundidas por la policía colombiana, el 87 por ciento de las muertes violentas que se registran en Tuluá, están directamente relacionadas con el consumo y tráfico de estupefacientes.

Por su parte, el Procurador de esa ciudad, Rubén Darío Benítez Sierra, consideró que la idea de Vélez Román "no es del todo descabellada" si se tiene en cuenta que la Corte Constitucional permite el consumo personal en ámbitos privados.

En diciembre de 2015, el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, firmó un decreto para despenalizar el cultivo, consumo y distribución de marihuana y la producción y venta de productos con base en los derivados del cannabis.