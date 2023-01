Agente Fortune: El gran engaño

C+ / CINE EN COMODORO

Una sombría agencia de inteligencia recluta a un espía experto, Orson Fortune, para recuperar un objeto robado, al que llaman “El Mango”. Ni la agencia ni el equipo operativo saben exactamente cuál es ese objeto desagradable, pero entienden que tiene un precio de más de 10 billones de dólares y que deben evitar que entre en el mercado abierto. Por su parte, Orson y su equipo demuestran ser expertos creativos, inteligentes y poco convencionales, pero se enfrentan a una operación rival encubierta dirigida por el archienemigo Mike, quien no se detendrá ante nada para frustrar a Orson, cuya misión lo conduce al traficante de armas internacional Greg Simmonds, quien tiene la clave para recuperar este premio mortal.

Los orígenes de la película apuntan al enfoque del director hacia el cine: “Tuvimos la idea de hacer una película de espionaje unos ocho meses antes del inicio de la producción”, explica Ritchie. "En preparación, vimos cada acción y película de espionaje que pudimos conseguir. No me gustó nuestra premisa inicial, así que empecé de nuevo. Tras escribir una nueva escena, que ahora abre nuestra historia, supe cuál sería el tono de la película, y me gustó”. “Queríamos hacer algo diferente con el género”, añade el productor y guionista Ivan Atkinson. “La mayoría de las películas de espías caen en una o dos categorías: son una parodia o se toman muy en serio. Queríamos encontrar un término medio”.

“Por supuesto, desde la perspectiva de la historia, uno debe ceñirse a ciertas reglas”, añade Atkinson. “Siempre hay alguien tratando de amenazar al mundo, pero lo que nos hace únicos es que nuestros personajes dicen y hacen cosas inesperadas. Nos inclinamos hacia eso, que viene de la espontaneidad que Guy emplea en el set. Pasamos mucho tiempo revisando elementos de la historia para crear esos momentos inesperados”. De hecho, el lenguaje, el empuje y el humor de Ritchie otorgan a sus películas una identidad específica e inolvidable. “Guy realmente entiende el encanto y el carácter”, señala Atkinson. “Nunca olvidas sus personajes, y es genial experimentar su mezcla de acción, comedia y diversión con esta nueva película”.

“Esta película es pura adrenalina”, dice el actor Cary Elwes. “Su energía la dicta la energía de Guy. Él tiene la energía de un adolescente, y eso se puede ver que en su trabajo. Todo lo que necesitas ver son tres o cuatro fotogramas de cualquiera de sus películas y sabes al instante que estás viendo una película de Guy Ritchie, porque tiene una voz y un estilo únicos. Puedo decir, sin lugar a duda, que es la mejor experiencia que he tenido haciendo una película, debido a la energía, la pasión y la y atención al detalle de Guy. Sus lienzos son excepcionalmente grandes, pero el detalle en ese lienzo es extraordinario. Nada escapa a su ojo”.

Género: Comedia, acción, thriller

Origen: USA

Título original: Operation Fortune: Ruse de Guerre

Año: 2022

Formato: 2D

Duración: 1 hora, 54 Min.

Calificación: Apta para mayores de 13 años

Ficha Técnica:

Dirección: Guy Ritchie

Guión: Ivan Atkinson, Marn Davies, Guy Ritchie

Producción: Ivan Atkinson, Bill Block, Steven Chasman, Jason Statham

Música: Christopher Benstead

Fotografía: Alan Stewart

Montaje: James Herbert

Reparto:

Jason Statham (Orson Fortune), Aubrey Plaza (Sarah Fidel), Hugh Grant (Greg Simmonds), Josh Hartnett (Danny Franscesco), Eddie Marsan (Norman), Max Beesley (Ben Harris), Sam Douglas (Saul Goldstein), Oliver Maltman (Arnold), Bugzy Malone (JJ Davies)