Alien: Romulus

C+ / CINE EN COMODORO

Esta nueva entrega se sitúa entre la primera y segunda de la franquicia y segue a un grupo de jóvenes mientras se aventuran en una estación de investigación abandonada de la Weyland Corporation, para robar equipamiento valioso. Lamentablemente, el boleto hacia un posible futuro mejor les va a salir demasiado caro cuando comiencen a ser brutalmente cazados.

La franquicia de Alien ha tenido un gran impacto en la cultura popular, dando a lugar a una extensa saga de películas, videojuegos, novelas gráficas e incluso, un próximo show televisivo. Sin embargo, sus producciones para la gran pantalla no siempre fueron un acierto y, en muchos casos, tanto el público como la crítica le soltaron la mano a la saga (y con razones). Tras agotar la propiedad con precuelas y crossovers, todo indicaba que quedaba poco por explorar. Pero la adquisición de 20th Century Fox por parte de Disney le brindó un impulso inesperado y una nueva oportunidad. En 2019 se anunció que el universo seguirá explorándose a través de una nueva serie, e incluso, varias películas.

“Lo que da más miedo es el elemento humano del monstruo”, afirma Álvarez. “El primer impacto de “Alien” es no entender qué es esa criatura, y lo que verdaderamente da miedo es el elemento humano del monstruo. Curiosamente, en la cinta original no acabas de ver esa criatura hasta el final. Y en esta nueva entrega hay más cosas nuevas que clásicas, y por primera vez los personajes tienen una conexión real entre ellos, son un grupo de amigos que crecieron juntos. Unos incluso son hermanos. Hoy sería difícil hacer una película con personajes presentados de manera tan simplificada como en la primera”. Sobre los movimientos de cámara, Álvarez asegura que, para rodar en interiores, simplemente aplica el sentido común y ni siquiera le gusta planificar ni hacer storyboard. “Al igual que hacían Spielberg o David Fincher, me encanta que la cámara cuente la historia”, asegura.

La trama se sitúa entre lo que se vio en “Alien, el Octavo Pasajero” (1979) y “Aliens: El Regreso” (1986), las dos primeras entregas de la saga. Eso nos sitúa entre 2122, el año en el que la Nostromo se lleva un polizón del planeta LV-426, y 2179, cuando Ripley fue rescatada pero tuvo que regresar al planeta en el que los xenomorfos estaban haciendo de las suyas. “Tiene lugar 20 años después de la primera, y para mí no supone alterar el canon”, sostiene Álvarez. “Es algo que me complace personalmente, el asegurarme de que todo encaje y forme parte de la gran historia de la franquicia Alien, no sólo en la historia, sino también en la forma de hacerla. Hablé con Ridley Scott como productor y mantuve largas conversaciones con James Cameron sobre el guion. Y una vez terminada la película, se la enseñé”.

Género: Ciencia Ficción, Terror

Origen: USA

Título original: Alien: Romulus

Año: 2024

Formato: 2D

Duración: 1 hora, 59 Min.

Calificación: Apta para mayores de 13 años

Ficha Técnica:

Dirección: Fede Alvarez

Guión: Fede Alvarez, Rodo Sayagues

Producción: Michael A. Pruss, Ridley Scott

Música: Benjamin Wallfisch Fotografía: Galo Olivares

Montaje: Jake Roberts

Reparto:

Cailee Spaeny (Rain Carradine), David Jonsson (Andy), Isabela Merced (Kay), Archie Renaux (Tyler), Spike Fearn (Bjorn), Aileen Wu (Navarro)