Luego de la discusión a través de mensajes, pactaron pelearse en una esquina del barrio José Fuchs. La víctima tiene 20 años y el agresor, 15.

Apuñaló a su primo tras discutir por WhatsApp

Un joven de 20 años resultó herido con un arma blanca en la zona baja del abdomen, en medio de una pelea con su primo de 15.

La pelea fue pactada tras una discusión a través de mensajes por Whatsapp.

El violento incidente ocurrió en la esquina de Juan XXIII y Quichuas, frente al Cementerio Oeste.

La víctima fue trasladada al Hospital Regional, donde ingresó en cirugía.

Un testigo de 18 años contó a la policía que los dos primos se encontraron en el lugar acordado y comenzaron a agredirse mutuamente.

Intervino personal policial de la Seccional Cuarta y la causa fue girada al Ministerio Público Fiscal de Comodoro Rivadavia.