Arcioni recorrió la obra de la Ruta 260

El gobernador del Chubut, Mariano Arcioni, visitó la comuna rural de Lago Blanco, donde junto a su presidenta, Micaela Bilbao y su gabinete, inauguró pavimento urbano, recorrió la obra de pavimentación en la ruta Nacional N° 260. Además, entregó equipamiento a instituciones y firmó distintos convenios.

En el acto central, se llevó adelante en el salón de usos múltiples de la Escuela N° 94 “Teniente Benjamín Matienzo”, con la presencia del secretario general de Gobierno, Alejandro Sandilo, los ministros de Gobierno, Cristian Ayala; de Seguridad, Miguel Castro; de Desarrollo Social, Mirta Simone; de Educación, Florencia Perata, de Turismo, Leonardo Gaffet; de Agricultura, Leandro Cavaco, de Infraestructura, Gustavo Aguilera; de Ambiente, Roberto Jure; el secretario de Trabajo, Tobías Gaud; el subsecretario de Asuntos Municipales, Luis Aguilera, la presidenta de la AVP, Cynthia Gélvez; el titular del IAS, Luis María Aguirre; el jefe de la Policía del Chubut, César Brandt, subsecretarios de Estado, personal de Vialidad Nacional y Provincial.

Al respecto, Arcioni expresó: “parece poco, pero es mucho cuando uno ve que venimos con las respuestas, entregando libros, computadora, fotocopiadoras y todo lo que hace se hace necesario para todos los habitantes de la comuna. Tengo la suerte de venir en reiteradas oportunidades. La última que estuvimos fue con el anuncio del inicio de la obra de la Ruta nacional N°260, obra muy esperada por todo que requirió gestiones, mucho impulso por parte de todos los actores de la Provincia, la parte política, comercial, empresarial, de los vecinos, una obra que va a ser un antes y un después, que será un avance y un desarrollo muy importante para toda la zona, como así también la estación de servicio”.

“También las viviendas, ocho que se terminaron, y Micaela nos está pidiendo dos viviendas más, y en tal sentido vamos a trabajar, y el adoquinado que hemos firmado, más una ambulancia de última tecnología, una terapia intensiva móvil fundamental -prosiguió el Gobernador- Son todos avances y concreciones para la comunidad, que demuestran un Estado presente”.

Arcioni indicó: “visitamos la comisaría, que recorrimos con anterioridad, cuando atravesábamos una situación difícil, me comprometí con el comisario, ante el Jefe de la Policía -que nos está acompañando- y los ministros de Seguridad y de Infraestructura en ponernos a trabajar en un proyecto para ver lo antes posible y estar inaugurando pronto la nueva comisaría”.

Destacó, además: “estamos en un punto fronterizo, y con la comisaría, el adoquinado, el puesto sanitario, la ambulancia nueva, las viviendas, el magnífico gimnasio que tienen, todas estas obras hacen que una localidad se vea mucho más linda. Cuando se culminen las mismas esperamos, que sea una sede de desarrollo de los alrededores”.

Recordó: “esta escuela donde estamos se hizo durante el Plan Quinquenal del general Juan Domingo Perón, y cuando uno ve en la entrada el cartel de ‘Gobernación Militar de Comodoro Rivadavia’, es el plan que se llevó en el siglo pasado, en los años 1.945, 1.946. El desarrollo ya se miraba el interior profundo de un país, para acompañar el desarrollo de las nuevas generaciones. Hoy, debemos redoblar el esfuerzo, absolutamente, entre todos. Más aún debemos brindar con los brazos abiertos a esas necesidades básicas, que muchas veces están insatisfechas. Y este gobernador va a estar siempre”, enfatizó el mandatario provincial.

Arcioni manifestó: “seguimos dando las respuestas que se merecen” y añadió que “di las instrucciones para realizar la obra de gas, en Lago Blanco, Ricardo Rojas y Aldea Beleiro”, recordando que “en su momento se llamó a licitación, pero se declaró desierta porque Camuzzi no podía traer el gas, pero vamos a hacer la obra porque la presión a los proveedores será distinta una vez que tengamos esa parte”.

“Seguimos recorriendo el interior de la provincia, reitero que no me gusta una provincia con grietas, quiero una provincia que se enfoque en la construcción de un futuro mejor a través de la búsqueda de consensos, sin tener peleas personales. Me gustaría que gasten energías a la unidad de la provincia y la población. No nos merecemos las grietas y diferencias. Podemos discutir, pero encontremos una solución para las nuevas generaciones”, completó el mandatario provincial.

OBRA DE LA RUTA 260

Arcioni, junto a la jefa comunal, el ministro de Infraestructura, Gustavo Aguilera, y la titular de la AVP, Cynthia Gelvez recorrieron la obra de la ruta Nacional N° 260 que se encuentra en un avance del 70%. Allí Ricardo Caratozzolo, director de Obras de Vialidad Nacional Distrito Chubut informó que “estamos a 10 km de Lago Blanco, vinimos a mostrarle al Gobernador la obra que se está ejecutando”.

Recordó: “el inicio de obra se firmó el 20 de junio del 2021 y ya estamos en el 70% del total de obra. Estamos a nivel de base granular, tenemos pensado en diciembre tirar asfalto. El avance es importante y pensamos que en enero del 2024 esté terminada la primera etapa hasta el empalme con Ruta N°51”.