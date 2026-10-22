Argentina despidió a su delegación rumbo a Dakar 2026

Las autoridades nacionales y el presidente del COA le entregaron la bandera a los deportistas que participarán en los próximos Juegos Olímpicos de la Juventud en Senegal.

En una ceremonia que se llevó a cabo en la sede del Comité Olímpico Argentino (COA), se realizó la despedida oficial de la delegación nacional que participará con 42 atletas en los próximos Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, Senegal, del 31 de octubre al 13 de noviembre.

El secretario de Deportes de la Nación, Daniel Scioli, participó de la despedida junto al presidente del Comité Olímpico Argentino (COA), Mario Moccia, con quién entregó la bandera nacional al gimnasta Benjamín Fernández De Landa, quien será uno de los abanderados.

“Es un honor poder compartir este momento tan especial para ustedes y despedirlos antes de emprender el viaje nada menos que a un Juego Olímpico de la Juventud. Ustedes llevarán la bandera y la indumentaria con los colores celeste y blanco, serán los embajadores de nuestro país y estoy seguro que, con sus actuaciones, harán que se hable de la Argentina”, dijo Daniel Scioli.

“Con su esfuerzo, perseverancia, dedicación, y con el apoyo de sus entrenadores y familiares se ganaron ser protagonistas de este acontecimiento deportivo mundial”, les expresó Scioli a los deportistas. Y agregó: “Quiero destacar también el trabajo desde el COA y el ENARD, con quien articulamos y trabajamos diariamente para que puedan cumplir sus sueños y sus objetivos deportivos”.

“Vemos con muchas expectativas las posibilidades que se les pueden abrir a ustedes con estos Juegos. La idea es que vayan con la mente abierta y con ganas de no solo rendir al máximo en su deporte sino que a disfrutar de las experiencias que les van a servir en su formación en el resto de su carrera”, manifestó Moccia.

Argentina contará con 42 deportistas que competirán en 16 (atletismo, básquet 3x3, ciclismo, ecuestre, esgrima, futsal, gimnasia artística, judo, natación, remo coastal, rugby, skateboarding, tenis de mesa, vela, voleibol de playa y wushu) de las 25 disciplinas de los Juegos, que reúne a atletas de entre 15 y 18 años.

Cabe destacar que en la selección de básquet 3x3 se encuentra Thiago Montes, jugador de La Fede Deportiva de Comodoro Rivadavia.

Los abanderados de la delegación nacional serán la nadadora Cecilia Dieleke y el gimnasta Nicolás Fernández De Landa. En su camino a los Juegos, Dieleke obtuvo cinco medallas en los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026 y seis en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, además de las siete que logró en los Juegos Suramericanos de adultos Santa Fe 2026. Mientras que, Fernández De Landa ganó dos medallas en Panamá 2026 y disputó dos finales en Asunción 2025.

Esta será la cuarta edición de los Juegos Olímpicos de la Juventud marcando un hito histórico como el primer evento en la historia del Movimiento Olímpico en el continente africano. Argentina estuvo presente en todas las ediciones, en Singapur 2010 logró seis medallas (una dorada, dos plateadas y tres de bronce), en Nanjing 2014 acumuló un total de once (dos de oro, tres de plata y siete de bronce) y en Buenos Aires 2018 tuvo su mejor actuación de la historia con 32 medallas (11 doradas, 10 plateadas y 11 de bronce).