Australia ganó y todavía sueña con los octavos

Australia dejó atrás la derrota por goleada en el debut ante Francia y, este sábado, abrió la jornada de la segunda fecha del Grupo D de la Copa Mundial de Qatar 2022 venciendo por 1-0 a Túnez, que deberá jugarse la clasificación justamente ante los actuales campeones del mundo.

En el estadio Al Janoub, los dirigidos por Graham Arnold consiguieron sus primeros tres puntos del certamen gracias a la anotación de Mitchell Duke, quien en el primer tiempo logró el único tanto del compromiso.

Túnez, que llegaba mejor a este encuentro luego de la igualdad frente a Dinamarca, rápidamente empezó a controlar las acciones del juego. Sin embargo, el dominio de la pelota no lo materializaba en ocasiones de gol y Australia, con el pasar de los minutos, ganaba confianza.

El partido lo emparejó en la tenencia del balón, al final de la primera parte fueron los Socceroos con el 51% de posesión, y fue por intermedio de Duke que empezó a acercarse a la portería de Aymen Dahmen.

Así, al minuto 24 tuvo su recompensa. El delantero de Fagiano Okayama llegó al centro del área y tras anticipar a toda la defensa y, luego de un leve desvío, mandó la pelota al fondo de la red luego de un centro de Craig Goodwin desde la izquierda.

Golpe bajo para Túnez que no tuvo reacción y vino a despertar de manera esporádica apenas en los últimos minutos. Youssef Msakni y Mohamed Dräger intentaron dos aproximaciones al acercarse al arco de Mathew Ryan, pero no pudieron concretar. Al final de la primera parte los africanos no lograron rematar al arco, mientras que recibieron cinco disparos en contra.

El segundo tiempo no cambió mucho. Australia cedió el control de la pelota, replegó su bloque defensivo y apostó por el contraataque. Incluso, por esta vía, por poco aumenta la ventaja luego de un centro a ras de piso de Jamie Maclaren que Mathew Leckie, solo frente al arco, no pudo conectar.

Mientras que Túnez, decidido en lograr la igualdad, tenía a Msakni a su hombre más peligroso. Fue el que más remates tuvo de su selección con seis, dos a puerta, el que más balones tocó con 64, pero aun así no pudo doblegar a Ryan.

De esta manera, Australia consiguió tres puntos que lo ponen en carrera en el Grupo D, antes de enfrentar el próximo miércoles a Dinamarca. Mientras que el cuadro tunecino se quedó con una unidad y deberá jugarse la clasificación ante los últimos campeones del mundo.