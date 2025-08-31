Benjamín Ochoa obtuvo una estratégica victoria

El piloto de Viedma se quedó con el triunfo en Río Cuarto, en donde el comodorense Thomás Micheloud, pese al abandono, se clasificó a la Copa de Plata en las TC Pista Pick UP.

Luego del temporal que azotó a la provincia de Córdoba, por la mañana dejó de llover y la pista comenzó a secarse. Por tramos, el circuito estaba casi seco pero con algunos charcos; la actividad del Turismo Pista ayudó para dejar la huella y la final de las TC Pista Pick Up tuvo de todo. Pilotos que optaron por usar gomas con dibujo y otros lisas, uno de ellos fue Benjamín Ochoa, que largó desde la fila 6, y terminó ganando la séptima fecha en Río Cuarto.

Marco Dianda, en la jornada del sábado, había logrado la pole position y largaba desde ese lugar. No obstante, en la curva 2 se pasó y perdió varios lugares. El que venía con todo desde atrás era Benja Ochoa, que la estrategia del SAP Team fue colocar gomas lisas. Avanzó varios lugares y encima tuvo la suerte de su lado porque, tras el ingreso del pace car, tuvo que relanzar junto a Juan Sebastián Gallo, que tenía neumáticos para lluvia. El de Viedma le ganó bien la pulseada y lideró la final que terminó por tiempo. Segundo triunfo en el año para él y por parte de Gallo, terminó quedándose con la etapa regular.

Por su parte, el comodorense Thomás Micheloud (Ford Ranger), que venía segundo en la carrera, tuvo que abandonar a siete vueltas para el final

1° Ochoa, arriba de la Ford Ranger del SAP Team. 2° lugar para Gallo, con la Volkswagen Amarok, a una diferencia de 2.073 milésimas. Quien completó el podio fue Marco Dianda, que sobre el final avanzó una posición y logró meterse en el top3, a una distancia de 3.946/1000. 4° lugar para Tomás Pellandino, 5° Joaquín Ochoa; ambos del SAP Team. Mientras que Gaspar Chansard ocupó el puesto 6.

Gallo se quedó con la etapa regular: “Muy contentos de quedarnos con la etapa regular, vinimos por eso. Cuando nos quedamos puntero dije ‘bueno, doble premio’, pero no pudimos aguantar a Ochoa, que venía mucho más rápido. Nos quedamos 2° que sirve un montón”.

Benja Ochoa post triunfo afirmó: “La decisión de poner gomas lisas la tomé yo, pero en conjunto con el equipo. Sabía que se iba a secar, más con el viento que había. Muy contento con la victoria, aunque no me alcanzó para quedarme con la etapa regular, que era lo que veníamos buscando. Tuvimos una mala clasificación ayer, pero capaz fue el destino de estar atrás e ir avanzando. Era fundamental sumar ocho puntos más”.

La próxima fecha, que será la primera de la Copa de Plata, será el 27 y 28 de septiembre, en el Autódromo Ciudad de Paraná.

……………..

Los 12 clasificados a la Copa de Plata

1º Juan Sebastián 242

2º Benjamín Ochoa 232

3º Marco Dianda 224

4º Gaspar Chansard 206

5º Joaquín Ochoa 203

6º Thomás Micheloud 183

7º Tomás Pellandino 179

8º Juan Sandín 175

9º Santiago Arrigoni 168

10º José Rasuk 165

11º Nahuel Cordone 155

12º Antonino Sganga 152