Brasil le ganó a Serbia con un doblete de Richarlison

La Selección de Brasil impuso sus condiciones y le ganó este jueves a Serbia por 2 a 0 en su debut por el Grupo G del Mundial de Qatar 2022. Richarlison convirtió un doblete y fue la figura del equipo brasileño.

El partido tuvo dos caras que fue un antes y un después en el entretiempo. En la primera etapa, poco juego, llegadas aisladas y nulo peligro. Prácticamente, sin tiros al arco, más que alguno de Brasil mientras los europeos intentaban generar peligro con pelotazos para aprovechar la altura de los jugadores. De todas maneras, en los 45' iniciales, demostraron algo de firmeza defensiva para bloquear los intentos del rival.

La charla de Tite en el entretiempo tuvo que ser alentadora para los futbolistas brasileños, ya que mostraron un juego totalmente opuesto en el segundo tiempo y arremetieron de forma imparable contra Serbia. Apenas reanudado el juego, Rafinha tuvo una inmejorable chance mano a mano contra Milinkovi-Savi, pero no supo aprovecharla.

El arquero europeo aprovechó esos segundos para achicar y salvó la caída de su arco. Lo cierto, también, es que el jugador de Brasil no levantó la cabeza, ya que no le dio el pase a Neymar, quien estaba totalmente solo para empujar la pelota y convertir el primero.

El conjunto sudamericano no aflojó con su intensidad. En tres minutos del ST, el 10 de PSG a pura gambeta, fue derribado por Gudelj en la puerta del área y pudo haber convertido de tiro libre. No obstante, el remate no fue bueno y pegó en la barrera.

Serbia, metido atrás, apostaba a la contra y pudo acercarse al arco de Alisson con jugadas esporádicas y buscando centros, en los que pudieron conseguir tiros de esquina. De todas maneras, cuando pudieron hacer dos jugadas seguidas, se les vino la tormenta.

A los 59 del juego, Alex Sandro sacó un remate tremendo de 30 metros que se estrelló en el palo y no faltaba mucho para los goles brasileños. De tal menera que, a los 62, Richarlison abrió el marcador tras una buena jugada de Neymar que se sacó de encima a jugadores serbios y abrió para Vinicius Jr. El joven de Real Madrid le pegó al arco y, con rebote al medio Milinkovi-Savi, el delantero de Tottenham puso en ventaja a su equipo.

Brasil siguió dominando los hilos del juego y nunca frenó con su idea de aumentar la ventaja. A los 73, otra vez con participación de "Ney" -que a poco del final se retiró con un fuerte golpe- y "Vini", Richarlison controló un pase en el medio del arco y de tijera puso un derechazo imposible para el arquero de la selección de Serbia.

Con el resultado, los europeos quedaron golpeados y no pudieron reaccionar, mientras que los de Tite seguían siendo una máquina de atacar y generar peligro. A diez del final, Casemiro tuvo el 3-0 desde afuera del área pero estrelló la pelota en la unión entre el palo y el travesaño.

Ya con el partido asegurado, Tite comenzó a guardar jugadores para los próximos encuentros de la primera fase. Brasil y Serbia se encargaron de ponerle fin a la primera fecha de la zona de grupos.