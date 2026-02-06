Cedió un paredón en La Floresta e intervino el municipio

El Municipio intervino ante el desmoronamiento. No hubo víctimas y se retiró todo el material con maquinaria.

Tras las lluvias registradas durante la noche del miércoles y la madrugada del jueves en la ciudad, se produjo un desmoronamiento de terreno y posteriormente la caída de un paredón contra un domicilio, ubicado entre la calle Huergo al 3400 y el camino que va por la ladera del cerro Chenque.

Ante la situación, se dio rápida intervención a la Secretaría de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, cuyo personal inició una tarea conjunta con sus pares de Control Urbano y Operativo, la Subsecretaría de Vialidad Urbana y de la Dirección de Pluviales a Cielo Abierto.

Personal municipal, además, se abocó a las tareas de limpieza y remoción de escombros con máquina retroexcavadora y camión volcador. Al respecto, el subsecretario Walter Navarro explicó que “el desmoronamiento en la parte trasera de un patio ubicado en la calle Huergo al 3000 en el barrio La Floresta fue por motivo de las lluvias que causaron que el paredón, que ya estaba débil, cediera. Lo importante es que no tuvimos que lamentar víctimas”, expresó.

Por otro lado, el funcionario detalló que “intervenimos lo más urgente posible para que el vecino no sufra más consecuencias. Hoy (por este viernes) estuvimos trabajando con la limpieza del patio y se descomprimió la casa para poder sacar el material que había caído en la parte de arriba”.

Luego, Navarro agregó que “se va a empezar a trabajar para tratar de hacer algún muro de contención. La idea es seguir trabajando en ese sector como medida preventiva”.