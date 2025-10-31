Chubut pone fin a los fueros: este viernes se oficializa la reforma constitucional

A partir de este viernes 31 de octubre, entrará en vigencia la reforma constitucional que elimina los fueros para funcionarios públicos, legisladores, magistrados y sindicalistas en la provincia de Chubut. El cambio fue aprobado por una amplia mayoría durante el referéndum celebrado junto a las elecciones legislativas del domingo 26 de octubre.

El secretario electoral permanente, Alejandro Tullio, confirmó que el Tribunal Electoral proclamará oficialmente el resultado este viernes, tras finalizar el escrutinio definitivo. “Con más del 63% de los votos afirmativos, el proceso está prácticamente cerrado. Solo resta la proclamación formal y la comunicación al Poder Ejecutivo y a la Legislatura”, detalló.

Tullio destacó que el referéndum marcó un hito en la provincia, al tratarse de una herramienta de democracia semidirecta que fue implementada con éxito. Además, valoró el debut de la Boleta Única de Papel y el trabajo conjunto entre los organismos electorales provinciales y federales.

El resultado del referéndum será proclamado junto con los nombres de los nuevos integrantes del Consejo de la Magistratura. Una vez cumplido ese paso, se procederá a su promulgación oficial, momento a partir del cual la nueva normativa tendrá plena vigencia.

Tullio también se refirió a los problemas técnicos que provocaron demoras en la carga inicial de los resultados provinciales. Según explicó, se trató de una dificultad en la lectura de los telegramas provenientes de Buenos Aires, lo que obligó a una reconfiguración del sistema de carga de datos. “Por suerte, el lunes temprano ya estaba toda la información disponible para los medios y la ciudadanía”, sostuvo.

Sobre la experiencia con la Boleta Única, Tullio indicó que, si bien hubo demoras en algunas mesas, la dinámica dentro del cuarto oscuro fue ágil: “El promedio de votación en cabina fue de menos de un minuto. En general, los votantes se adaptaron bien al nuevo sistema”.

Con la oficialización del referéndum, Chubut se convierte en una de las primeras provincias del país en eliminar los fueros, promoviendo mayor transparencia y respondiendo a una demanda ciudadana que cobró fuerza en los últimos años.