Cristina analizó el resultado electoral: "A los compañeros y compañeras militantes"

A cinco días de las elecciones legislativas nacionales, Cristina Fernández de Kirchner publicó este viernes un extenso comunicado dirigido a la militancia del peronismo, donde reflexionó sobre los resultados y sostuvo que la derrota en la provincia de Buenos Aires se debió a “un error político” de la “estrategia electoral” respecto a la decisión de desdoblar los comicios.

“La excepción de lo ocurrido en la Provincia de Buenos Aires obedece a un error político al equivocar la estrategia electoral, decidiendo el desdoblamiento”, sostuvo Fernández de Kirchner y responsabilizó directamente a Axel Kicillof: “Lo dijimos públicamente el 14 de abril cuando, ante la decisión del Gobernador de desdoblar la elección provincia, como presidenta del PJ nacional instruí a nuestra fuerza política a desistir del Proyecto de Ley de Concurrencia Electoral, que tenía como objetivo que los bonaerenses votaran una sola vez, para no dividir los esfuerzos en dos elecciones separadas por apenas 49 días”.

Agregó al respecto que “en privado, también sostuve que adelantas las elecciones de PBA era muy riesgoso tanto por su peso electoral y su valor simbólico, como porque si se perdía iba a tener un efecto devastado para el peronismo a nivel nacional”. Para la exvicepresidente, el triunfo de su partido en las legislativas provinciales de septiembre dio lugar a “un efecto balotaje” que permitió “reagrupar todo el voto antiperonista” para los comicios posteriores.

Continuando con su análisis sobre los motivos de la derrota, aseguró que se debió en parte a que “al viejo antiperonismo se le sumó otro factor: el miedo”. Para Cristina, “algunos creyeron que, si el Gobierno se perdía la elección de medio término, se caía. Unos en forma absolutamente interesada y otros por estupidez, agitaban desde medios y discursos esa posibilidad”.

Además, consideró que los votos estuvieron condicionados por los dichos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su influencia en la escena económica actual: “Con la amenaza de que todo iba a explotar lograron una sobre-estimulación emocional en parte del electorado”, añadió y admitió: “Lo cierto es que la elección pasó y el Gobierno la ganó”.

De cara al futuro, Fernández de Kirchner advirtió que “se viene una fuerte ofensiva para tratar de romper al peronismo” y lo vinculó directamente con su condena. Dijo que, para enfrentar “este efecto disciplinado de la persecución política, mediática y judicial” son necesarios “dirigentes con cabeza, corazón y mucho, pero mucho coraje”, analizó.

Por último, cerró: “Como siempre lo he hecho en cada una de las oportunidades que me tocó decidir (y no en pocas contra viento y marea), sigo sosteniendo el valor de la unidad como instrumento político de construcción nacional, popular y democrática. Unidad a la que se debe sumar militancia con cohesión y claridad estratégica y programática”.