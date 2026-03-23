Los fondos se repartieron entre 11 provincias el 19 y 20 de marzo. Corrientes encabezó la lista de distritos beneficiados, seguida por Mendoza y Entre Ríos.

El Gobierno distribuyó $47.000 millones en ATN en dos días y marcó el mayor envío del año

El Gobierno nacional volvió a activar la transferencia de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y en apenas dos jornadas canalizó $47.000 millones hacia las provincias, el monto más alto girado en lo que va de 2026 bajo este mecanismo.

De acuerdo con un relevamiento de la consultora Politikon Chaco, la distribución se concretó entre el 19 y el 20 de marzo y alcanzó a 11 jurisdicciones. Corrientes lideró la asignación con $8.000 millones recibidos el 19 de marzo. Detrás se ubicaron Mendoza, con $7.000 millones, y Entre Ríos, que percibió $6.000 millones.

El reparto se completó con envíos a Misiones ($5.500 millones); San Juan y Chaco ($4.000 millones cada una); Salta ($3.500 millones); Catamarca y Chubut ($2.500 millones en cada caso); y Jujuy y Neuquén ($2.000 millones cada una).

El informe también señala que los $47.000 millones transferidos en estos días superan en un 129% en términos reales lo distribuido durante febrero, cuando los giros totalizaron $20.000 millones. En la comparación interanual, el incremento parcial frente a marzo de 2025 alcanza el 98,5%, ya que en ese entonces se habían enviado $18.000 millones.

En el acumulado del año, Corrientes se mantiene al frente del ranking con $14.000 millones (tras sumar envíos en enero, febrero y marzo). Misiones ocupa el segundo lugar con $9.500 millones, mientras que Salta se ubica tercera con $7.500 millones.

Más atrás aparecen Mendoza ($7.000 millones), Chubut ($6.500 millones), Entre Ríos ($6.000 millones), Jujuy ($5.000 millones), y un grupo integrado por San Juan, Santa Cruz, Chaco y Neuquén con $4.000 millones cada uno. Catamarca cierra el listado con $2.500 millones.

En conjunto, el reparto del primer trimestre de 2026 asciende a $74.000 millones, lo que representa una suba real interanual del 29%.