El negocio detrás de la habilitación del vapeo

Milei derogó la prohibición del cigarrillo electrónico, vigente desde 2011. Fue una maniobra orquestada por Ignacio Devitt, ex empleado de Philip Morris y actual número dos de Adorni.

El secretario de Asuntos Estratégicos y virtual número dos de la Jefatura de Gabinete, Ignacio Devitt, impuso el lobby de la tabacalera Massalin Particulares y logró que el gobierno nacional habilite el vapeo.

Tras seis meses como funcionario, el exempleado y lobista de Philip Morris logró destrabar un viejo reclamo de sus antiguos empleadores y consiguió que se derogue la prohibición del cigarrillo electrónico, vigente desde 2011.

LPO informó hace meses que el principal objetivo de Devitt como funcionario era destrabar el multimillonario negocio del vapeo, una medida que las tabacaleras habían querido colar en la ley Bases. Massalin ya había retomado esta iniciativa a fines de noviembre pasado, cuando a pocos días de que se le venciera el mandato como diputado, Ricardo López Murphy presentó un proyecto de ley para regular el negocio.

Además del vínculo con el Congreso -que es formalmente una de sus tareas-, Devitt activó contactos en las provincias para sumar apoyo político a la avanzada de Philip Morris a favor del vapeo y hasta se metió en la mesa política del gobierno. Pero finalmente no necesitó de una ley del Congreso y Milei le facilitó el trámite con una resolución simple del Ministerio de Salud.

La norma publicada este lunes con la firma de Mario Lugones establece los requisitos para el registro, la comercialización y fiscalización de vapeadores, tabaco calentado y bolsitas de nicotina.

El argumento oficial es que se pasa de un sistema de prohibición a uno de control de productos que igualmente circulan en el mercado de manera ilegal. "La prohibición no logró impedir el acceso ni el consumo de estos productos", deslizaron desde el gobierno.

Justamente esa habilitación es la que necesitaban las tabacaleras para meterse en un negocio millonario. La única limitante que les puso el gobierno de Milei es que no podrán vender productos con saborizantes, además de incorporar las advertencias sanitarias que tienen los paquetes de cigarrillos.

DESTRUYE MAS RAPIDO LOS PULMONES

El problema es que especialistas de todo el mundo coinciden en que el vapeo es tan o más nocivo para la salud que el cigarrillo tradicional. Numerosos estudiosos midieron las consecuencias del vapeo y determinaron que destruye muy rápido los pulmones a nivel celular. Además, son muy fuertes las advertencias respecto a lo adictivo que resulta especialmente en los adolescentes.

De hecho, durante meses en el Ministerio de Salud y la Anmat rechazaron la habilitación de los vapeadores, pero evidentemente el lobby fue más fuerte.

Fuente: LPO