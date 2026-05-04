Mariel Suárez afirma que Vera tiene testigos de que no participó del crimen

En el marco de la causa por el doble homicidio de Rodrigo Nieves (25) y Agustina Asencio (24), que tiene como imputado a Nadir Adriel Vera (30), su abogada defensora, Mariel Suárez, expuso su postura sobre el avance del expediente y las pruebas reunidas hasta el momento.

La exjueza aseguró que Vera no tuvo participación en el hecho y planteó que, durante la madrugada del 22 de abril, cuando ocurrió el crimen, Vera (a quien apodan “Ñoqui”) permanecía junto a un grupo de amigos. Según indicó, esas personas serán convocadas a declarar y forman parte de un entorno con el que el imputado se reúne de manera habitual.

Suárez también aludió a un escenario de disputas entre sectores, en el que —a su criterio— el apellido de su asistido aparece mencionado. En ese punto, precisó que Vera no cuenta con familiares en Comodoro Rivadavia que lleven ese apellido. El sujeto fue detenido en la madrugada del pasado viernes 1 de mayo, junto con Erick Isaac Encina (28). A ambos le dictaron un mes de prisión preventiva por el doble homicidio.

Además, junto con ambos, fue detenido Thiago Durán, quien se hallaba prófugo desde hace seis meses por el homicidio de Ariel Nicolás Cardozo, ocurrido en inmediaciones de la estación de servicio Rodrigo.

“Es un caso grave y acompañamos el esclarecimiento, pero la responsabilidad debe recaer en quien corresponda”, expresó en diálogo con Radio del Mar.

En relación con la medida de prisión preventiva dictada por un mes, la defensora cuestionó el sustento de la decisión judicial, considerando que la fiscalía no habría reunido elementos suficientes y mencionó que la detención se apoyó en el hallazgo de un chaleco negro en el domicilio del imputado, sin que se registraran armas, municiones u otros indicios que lo vinculen de forma directa con el hecho.

Además, sostuvo que no existe relación entre Vera y las personas fallecidas, y llamó a evitar juicios anticipados en el plano social. “No objetamos el trabajo de la Brigada de Investigaciones ni de la Policía, sino el señalamiento hacia nuestro asistido”, afirmó.

Por último, indicó que la defensa continuará con el análisis de cámaras de seguridad y otras pruebas incorporadas por la fiscalía, con la intención de avanzar en el esclarecimiento del caso y solicitar la liberación de Vera mientras continúa la investigación.