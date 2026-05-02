El autor intelectual del doble homicidio continúa en libertad

Así lo afirmó el ministro Iturrioz al dar detalles de los operativos del viernes en los que se detuvo a los presuntos asesinos de Rodrigo Nieves y Agustina Asencio. Dijo que la causa se relaciona con el narcomenudeo.

Uno de los asesinos vino de Puerto Madryn para realizar el crimen y tras el hecho estaba cercado y era visitado por sujetos que se mofaban de la Policía mientras esta aguardaba las órdenes de allanamiento. Incluso tres días antes de las detenciones, uno de los sospechosos fue trasladado.

El ministro de Seguridad de Chubut, Héctor Iturrioz, dio detalles este sábado -en una conferencia de prensa realizada en la Unidad Regional junto al jefe de Policía provincial, Andrés García- de los allanamientos que el viernes a la madrugada dieron como resultado las detenciones de Nadir Adriel Vera (30) y Erick Isaac Encina (28), presuntos homicidas de Rodrigo César Pedro Nieves (25) y Agustina Asencio (24), en un hecho que tuvo lugar el miércoles 22 de abril en La Prensa y Combate Vuelta de Obligado, en el barrio Pueyrredón.

Sobre el final de su exposición, el ministro dijo que la causa del doble homicidio es un capítulo más de la guerra que existe en Comodoro Rivadavia por el negocio del narcomenudeo y que aún falta la detención del “autor intelectual” del doble homicidio, que se halla en libertad y cuyo domicilio fue parte de los 16 allanamientos realizados en las últimas horas y que también permitieron la detención de Thiago Durán, quien se hallaba prófugo desde octubre de 2025 por el homicidio de Ariel Nicolás Cardozo (25), un joven vendedor ambulante oriundo de la provincia de Buenos Aires.

EL QUE VENDE LAS ARMAS

Durante su encuentro con la prensa, el ministro de Seguridad aprovechó para deslizar críticas a integrantes de los poderes Judicial y Legislativo. En el primer caso porque “habíamos pedido 36 allanamientos y solo nos dieron 16”, argumentando que los pedidos eran para ingresar a los domicilios de “gente con antecedentes que forman parte de los grupos de pertenencia; de familiares y fueron negados. De 36 nos dieron 16. Lo voy a hablar con la Procuradoría y el Tribunal Superior. No puede ser que el primer valladar lo tengamos en la justicia”

Iturrioz detalló que le negaron los pedidos porque “decían que no se acreditó la vinculación y nosotros teníamos hecha la investigación desde el punto cero; el día que vino de Madryn (uno de los supuestos asesinos); el día; la hora que salió de allá; quién lo trajo; donde lo ocultaron; hubo vigilancia todo el tiempo”. Para esto fue vital el aporte de las cámaras de seguridad diseminadas por la ciudad, en su mayoría propiedad de particulares.

Añadió el funcionario que mientras eran vigilados, Vera y Encina recibían visitas de sujetos que “se paseaban con la ventanilla baja burlándose de la policía”, por lo cual “vamos a insistir pidiendo los allanamientos”.

En este contexto, sostuvo que las demoras contribuyen –por ejemplo- a la incautación de armas. “Hay un caso paradigmático de un joven que compró 22 armas y le encontramos una sola. Evidentemente las alquila. Le dimos todos los detalles al juez; esa gente contribuye y del Renar ni siquiera le dan una sanción administrativa; hoy puede seguir comprando armas. Es claramente un aporte vital para estos homicidios. Viven en Comodoro, Rada Tilly; tienen autos costosísimos”.

En este punto, Andrés García aclaró que el sujeto en cuestión “este año compró 11 armas y en los allanamientos no había ninguna. Sucede hace años y siempre hacemos las quejas ante el RENAR, donde no hubo cambios; solo se pasó de la presencialidad a la virtualidad, pero los requisitos siguen siendo los mismos” para adquirir armas.

Iturrioz añadió que “no puedo hacer nombres, pero están cometiendo delitos desde hace 15 años. Son delincuentes que si bien no tienen vínculos directos con estos enfrentamientos hacen todos los aportes necesarios”.

Tras reiterar que “es muy difícil trabajar así”, el funcionario les dedicó un párrafo a los diputados provinciales por negarse a prorrogar la vigencia del comando unificado. Según dijo, “no nos quieren autorizar por una cuestión política”.