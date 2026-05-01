Fue trasladado al Hospital Zonal de Caleta Olivia con golpes en la cabeza.

Un conductor herido al volcar en La Lobería

El conductor de un Toyota Corolla que se desplazaba sin acompañantes por la ruta Nacional 3, en dirección a Comodoro Rivadavia, protagonizó un vuelco este viernes por la tarde.

El siniestro vial se produjo alrededor de las 16.45 en la zona de La Lobería.

De acuerdo con la información recabada por El Patagónico en el lugar del accidente, el conductor se desplazaba desde Puerto Deseado con destino a Comodoro Rivadavia. Viajaba sin acompañantes.

Por razones que son materia de investigación policial, el automóvil sufrió un despiste y dio varios tumbos hasta quedar nuevamente en posición normal.

El conductor sufrió traumatismos en la cabeza y fue trasladado al Hospital Zonal de Caleta Olivia para la realización de exámenes médicos de rigor.