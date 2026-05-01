Frente Gremial de Caleta repudió el ajuste de Milei, Vidal e intendentes

A pesar de la fría jornada de este viernes, el Frente Gremial de trabajadores estatales de Caleta Olivia protagonizó una marcha y posterior acto para evocar el Día Internacional de los Trabajadores.

La movilización comenzó en la plazoleta del Gorosito y llegó hasta la plaza 20 de Noviembre donde se dio a conocer un documento conjunto a través del cual se cuestionó con dureza “el ajuste de Milei, Vidal y los intendentes”.

En ese marco, la dirigencia sindical señala que “en la Argentina de la motosierra, primero perdieron su trabajo los empleados de organismos nacionales, después los petroleros, los camioneros, los empleados de comercio y hasta los docentes”.

“Despiden y cierran miles de fuentes de trabajo, cae el poder adquisitivo de los salarios y jubilaciones, se reduce la atención de la salud y la calidad de la educación, Milei desconoce hasta los fallos judiciales y sigue desfinanciando a la Universidad, mientras los funcionarios conforman una verdadera casta y brotan los escándalos de corrupción”, añade el documento.

En lo referente a Santa Cruz, se pone de manifiesto que “el Frente Gremial da pelea en unidad contra el ajuste provincial, derrotamos la emergencia económica y vamos por la apertura de las paritarias salariales, mientras los movimientos sociales defienden sus reivindicaciones y reclaman trabajo”.

Consecuentemente, el Frente remarca que “en este 1° de Mayo la clase obrera santacruceña se para sobre sus propios pies, independiente de los patrones y de los gobiernos nacional, provincial y municipales”.

Plantea también que “la crisis no la podemos pagar nuevamente los de abajo, que nuestros salarios y nuestros puestos de trabajo no deben ser la variable de ajuste de las finanzas estatales ni de las empresas, que las actividades extractivas en la provincia, y especialmente la minería metalífera lejos de pasar por una crisis atraviesa una fiesta de super-ganancias”.

Finalmente expresa que “en este 1º de Mayo le decimos al gobernador Vidal que abra de inmediato las paritarias, que el ajuste se lo aplique a los que más tienen, que vaya contra los privilegiados y no contra las trabajadoras y los trabajadores, que cesen todas las formas de represión contra las luchas populares”.