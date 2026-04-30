Cordial despedida a dos empleadas del Registro Civil

Este jueves fue el último día de trabajo de dos empleadas de la delegación Caleta Olivia del Registro Civil ya que pasaron a su etapa de jubiladas.

Se trata de Noelia Fuentes y Soledad Barrientos, quienes recibieron una cordial despedida por parte de las autoridades del organismo, Paula Ortiz (directora) y Carla Asencio (vicedirectora) y de sus compañeras y compañeros de trabajo.

El agasajo que incluyo una exquisita torta y entrega de presentes recordatorios, se realizó en la sala central de la delegación, al cual también asistieron especialmente invitados el intendente Pablo Carrizo y el jefe de Gabinete, Mariano Mazzaglia, teniendo en cuenta que Noelia Fuentes era empleada comunal y se desempeñaba en calidad de adscripta en el Registro Civil.

En ese marco, la directora Paula Asencio pronuncio un emotivo discurso señalando que “hoy despedidos a dos mujeres que fueron pilares del Registro Civil y de la comunidad de Caleta Olivia”.

Luego dirigiéndose a las homenajeadas les transmitió un afectuoso agradecimiento “por cada acta de nacimiento que completaron con responsabilidad y por cada matrimonio que celebraron acompañando a las parejas con una sonrisa. Y también gracias por cada DNI entregado y por dada trámite resuelto cuando parecía que no había solución”.

Asimismo, les manifestó que “ustedes entendieron que el Registro Civil no es solo papeles y sellos. Es el lugar donde empieza y se documenta la vida de nuestros vecinos. Y lo hicieron con compromiso, con paciencia y con ese trato que solo da el cariño por el trabajo”.