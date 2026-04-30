Dos motoqueros balearon a un joven en las 1311 Viviendas

Ocurrió en la calle Sargento García; la víctima recibió un disparo en el omóplato y se encuentra fuera de peligro.

Un violento episodio armado se registró este miércoles a la noche, alrededor de las 22:00, en la calle Sargento García, en jurisdicción de la Comisaría Quinta, donde un joven resultó herido de bala.

Según informaron fuentes policiales, la víctima se encontraba junto a otros dos jóvenes en el interior de un taller cuando observaron el paso de una motocicleta con dos ocupantes. Minutos después, el rodado regresó al lugar y sus ocupantes efectuaron múltiples disparos de arma de fuego contra el grupo.

“Uno de los proyectiles impactó en la humanidad de este joven”, indicó el comisario Cristian Mulero –subjefe de la Unidad Regional-, quien precisó que la herida se localizó en el omóplato derecho. El herido fue trasladado en un vehículo particular a un centro de salud, donde recibió las primeras atenciones médicas y se determinó que su vida no corre peligro.

En el lugar del ataque trabajó personal de Criminalística junto a la División de Investigaciones, que llevó adelante el relevamiento de testigos y el análisis de cámaras de seguridad de la zona. Sin embargo, hasta el momento no se obtuvieron datos precisos sobre la identidad de los agresores ni sobre la mecánica exacta del hecho.

Respecto al entorno de la víctima, Mulero señaló que pertenece a una familia “conocida en el ámbito delictivo” y con antecedentes policiales. No obstante, aclaró que, por ahora, no se pudo establecer una vinculación directa entre este ataque y los recientes enfrentamientos armados entre grupos antagónicos en la ciudad, los cuales la semana pasada se cobraron la vida de dos jóvenes.