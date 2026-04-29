"Apenas nos alcanza para comer": taxistas piden ayuda y controles a los Uber

El referente del sector, Leonardo Farías, expuso la caída de la actividad, pidió alivio fiscal por 24 meses y advirtió sobre el impacto en más de 300 familias.

El referente de la Asociación de Taxistas, Leonardo Farías, describió el escenario que atraviesa el sector y confirmó que esperan una respuesta del Ejecutivo municipal tras haber solicitado la declaración de la emergencia económica.

En ese marco, indicó que este miércoles tenían previsto reunirse en el Concejo Deliberante para conocer el alcance de la contestación oficial. “Habíamos planteado la emergencia económica del rubro y venimos a ver qué respuesta tenemos”, expresó.

Farías sostuvo que la problemática se arrastra desde hace varios años y que, en ese período, se impulsaron gestiones orientadas a mejorar el servicio. “Hace más de cuatro o cinco años que venimos gestionando para optimizar el servicio, tanto para el usuario como para quienes lo prestamos”, afirmó.

Entre los planteos centrales, el dirigente mencionó el pedido de una exención impositiva por 24 meses, con carácter retroactivo a enero. Según precisó, la merma en la actividad afecta de manera directa a los trabajadores: “Más de la mitad de mis compañeros tiene problemas para seguir trabajando. Se hacen turnos de más de diez horas y se recaudan entre 20.000 y 30.000 pesos diarios, lo que apenas alcanza para comer, pero no para pagar impuestos”.

El dirigente también hizo referencia al alcance social del sector. “Pedimos empatía con más de 300 familias que dependen de los taxis”, señaló.

En paralelo, anticipó que se analiza solicitar una actualización tarifaria frente al incremento de costos. “La tarifa fue pensada con un combustible a 800 pesos el litro y hoy está cerca de los 2.000. Es muy probable que vuelva a aumentar”, indicó, al tiempo que advirtió sobre las dificultades para sostener el mantenimiento de las unidades.

Otro de los puntos en discusión es la implementación de una aplicación digital obligatoria. Farías recordó que existía un compromiso municipal para cubrir los costos iniciales. “Hace dos o tres años que tenemos ese compromiso. Hoy es imposible afrontar ese gasto cuando ni siquiera se puede juntar dinero para cambiar cubiertas”, afirmó.

COMPETENCIA NO REGULADA

Asimismo, planteó la preocupación por la competencia de servicios no regulados. “No podemos competir con quienes no tienen la misma carga impositiva ni las mismas obligaciones”, sostuvo, y recordó que el sector promovió sanciones contra el transporte ilegal de pasajeros dentro del marco normativo vigente.

Finalmente, subrayó la necesidad de intensificar los controles. Si bien valoró la intervención del área de Transporte, advirtió sobre las limitaciones operativas: “Sabemos que tienen poco personal, pero necesitamos que se intensifiquen los controles porque hoy la herramienta legislativa está para sancionar”.