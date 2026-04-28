María Becerra habló sobre desigualdad ante miles de jóvenes

La artista participó de la Experiencia Endeavor Sub-20 en el Movistar Arena y dejó duras definiciones: “Siento que hay gente que se mata y no llega a fin de mes y hay gente que no hace nada y tiene la vida solucionada”.

La cantante María Becerra participó de la Experiencia Endeavor Sub-20 2026, realizada el 28 de abril en el Movistar Arena, donde compartió reflexiones sobre la desigualdad y el rol social frente a miles de jóvenes emprendedores.

Durante su exposición, planteó su mirada sobre las condiciones actuales y expresó: “Yo siento que el mundo es muy injusto. Siento que hay gente que se mata y no llega a fin de mes y hay gente que no hace nada y tiene la vida solucionada”. Sus palabras fueron acompañadas por una fuerte respuesta del público presente.

En esa línea, profundizó sobre distintas realidades laborales y sostuvo: “Siento que cualquier persona que labura: médico, maestra, policía, que estudió, que arriesgan su vida, tendrían que poder estar tranquilos. Siento que un jubilado no tendría que seguir laburando”. Luego agregó: “Hay un montón de cosas que me parece que están mal repartidas en el mundo”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TodoNegativo/status/2049211487944634727&partner=&hide_thread=false "Siento que el mundo es muy injusto. Gente que se mata laburando no llega a fin de mes y otros que no hacen nada tienen la vida solucionada. Un jubilado no debería seguir laburando". Los mismos pibes que abuchearon al timbero libertario Sbdar aplaudieron a María Becerra. pic.twitter.com/VFOS2E1TkM — Todo Negativo (@TodoNegativo) April 28, 2026

Becerra también se refirió a su propio recorrido profesional y al impacto de su actividad. Al describir su trabajo, señaló que detrás de su proyecto artístico hay “un montón de familias laburando” y una estructura que genera empleo, aunque consideró que eso no agota su responsabilidad.

“Siento igual, también, que no alcanza y que yo puedo ayudar a muchas más personas con el dinero que estoy haciendo”, afirmó. Y concluyó: “Entonces siento que puedo y siento que debo, porque yo sé que hay algo que está mal y si yo puedo de alguna manera ayudar a que no esté tan mal lo voy a hacer desde mi lugar”.

La Experiencia Endeavor Sub-20 es una iniciativa organizada por Endeavor que reúne a jóvenes para compartir experiencias vinculadas al emprendedurismo. La edición 2026 se desarrolló durante toda la jornada, con múltiples actividades y referentes convocantes.