En pocas horas, tres detenidos en dos intentos de robo

Fue durante la madrugada y la mañana de este martes en distintos puntos de la ciudad.

Personal de la Seccional Tercera de Policía intervino este martes en un domicilio situado en las inmediaciones de las avenidas Portugal y Canadá, a partir de un aviso del Centro de Monitoreo que alertaba sobre un hombre que había ingresado al patio de una vivienda con la intención de llevarse una bicicleta.

Alrededor de las 10:50, los efectivos constataron la presencia del sospechoso y lo detuvieron. Luego, lo trasladaron a la dependencia policial en el marco de una causa por tentativa de hurto. El detenido fue identificado como R.M.J., de 31 años.

El procedimiento se suma a otro operativo realizado horas antes por la misma dependencia. Durante la madrugada, cerca de las 5:10, la policía acudió a un domicilio de calle El Patagónico al 700 tras un aviso que advertía sobre un intento de robo.

En el lugar, los uniformados detectaron a uno de los sospechosos cuando salía del cerco perimetral, deteniéndolo. El segundo implicado fue interceptado mientras intentaba escapar por la parte trasera de la vivienda.

Ambos fueron identificados como L.W.A. y T.B.U., de 18 años, y quedaron alojados por robo en grado de tentativa, agravado por escalamiento y daños.